Зумеры вдохновились итальянскими бабушками и запустили новый тренд

Зумеры запустили новый тренда под названием «Нонна Максинг». Его суть заключается в замене нацеленных на достижение целей приемов повышения продуктивности на длительные обеды, свежий воздух и воображаемую мудрость итальянских бабушек. Об этом сообщает Newsweek.

Nonna в переводе с итальянского означает «бабушка», и именно это слово дало название тренду. Считается, что такие «нонны» совершенно не затронуты современным хаосом, с которым сталкиваются зумеры.

Newsweek пишет, что концепция получила широкое распространение в интернете после публикации бренда органической косметики Tallow Twins в инстаграме, посвященной новому тренду.

Его основными характеристиками, взятыми из образа жизни итальянских бабушек, считаются использование минеральная вода в изящных стеклянных бутылках, минимализм в вещах, принцип «dolce far niente» — в переводе с итальянского означает «приятное безделье», — который сам по себе тоже стал вирусным.

Также отличительными чертами тренда являются отсутствие социальных сетей, улыбки незнакомцам, пешие прогулки, приготовление пищи с использованием свежих продуктов, забота о близких, хлопковые ночные рубашки, пребывание на солнце, проветривание постельного белья, рецепты, передаваемые из поколения в поколение, длительные обеды с друзьями и натуральный уход за кожей.

Как отмечает Newsweek, эстетика тренда тесно связана с романтизированным образом пожилой итальянской бабушки, которую часто представляют мирно живущей на ферме в Тоскане или на берегу моря в Кампании и чьи ежедневные ритуалы обещают здоровье, долголетие и удовлетворение без необходимости постоянно оптимизировать процессы. Издание подчеркнуло, что мудрость стереотипного образа итальянской бабушки поддерживается уже много лет, в том числе с помощью голливудских фильмов и платформ вроде TikTok и Substack.