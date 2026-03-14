Instagram решил отключить шифрование переписок

Социальная сеть Instagram с 8 мая 2026 года перестанет поддерживать сквозное шифрование. Тем, кто хочет сохранить приватность переписок, представитель Meta Дина Эль‑Кассаби Люс предложила перейти в WhatsApp, сообщает The Verge.

На данный момент информация о запланированных изменениях находится только в справочном центре Instagram. Пользователям, чьи чаты были защищены сквозным шифрованием, предложили заранее скачать переписки и медиафайлы. Также в Meta пообещали, что скоро инструкция по сохранению сообщений и файлов появятся прямо в чатах.

Эль‑Кассаби Люс объяснила изданию, что от функции шифрования переписок решено отказаться из-за низкой востребованности. По словам представителя Meta, сквозным шифрованием, технологией, которая гарантировала, что сообщения могут прочитать только участники переписки, якобы пользовались «очень немногие».

Глава правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрий Заир-Бек объяснил, что отказ Meta от сквозного шифрования — это прямой результат давления на компанию западных властей. К тому же, как утверждает эксперт, корпорации и сама давно хотела открыть переписки пользователей, чтобы на них обучать свои нейросети.

«Главная рекомендация: относитесь к директу Instagram так, будто он транслируется на билборде на Красной площади, и оставьте его только для огонечков и сердечек. Обсуждения, требующие конфиденциальности, мы рекомендуем вести в Signal, SimpleX Chat, Session или других хорошо защищенных мессенджерах», — добавил Заир-Бек.

Обозреватели предполагают, что отказ от сквозного шифрования может быть связан со стремлением компании усилить модерацию контента. Без шифрования система сможет эффективнее проверять сообщения на наличие незаконного и, при необходимости, предоставлять информацию о пользователях в правоохранительные органы.