Москвичам предложили ориентироваться в городе по Солнцу и звездам

Московский физико-технический институт предложил жителям столицы ориентироваться в городе в условиях отключения мобильного интернета по Солнцу и звездам. Об этом пресс-служба вуза сообщила агентству городских новостей «Москва».

Она напомнила, что в ночное время главным компасом служит Полярная звезда, которая всегда указывает направление на север. Однако увидеть ее в городе бывает непросто, так как она не самая яркая и часто теряется в условиях городской засветки.

При этом на небе обычно хорошо заметен астеризм Большой Ковш — группа из семи ярких звезд, входящая в созвездие Большая Медведица.

«Мысленно проведите линию через две крайние звезды — “стенки” ковша (Дубхе и Мерак) – и продолжите ее вверх на пять таких же отрезков. Тогда вы упретесь в тусклую звезду в Малой медведице. Это и есть Полярная звезда. Таким образом, даже если сама цель не видна, направление на север будет найдено точно», — рассказали в пресс-службе.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку Общество 7 минут чтения

В дневное же время или в сумерках жители Москвы могут ориентироваться по Солнцу.

«Это самый простой и надежный способ понять, где находится какая сторона света. Оно встает на востоке и садится на западе. В полдень в летний период Солнце указывает приблизительное направление на юг, а зимой — на север», — добавили в пресс-службе.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие Общество 7 минут чтения

Полное и частичное отключение мобильного интернета в некоторых районах столицы власти тестируют с вечера 5 марта. На этом фоне жители Москвы начали активно скупать бумажные карты и путеводители. Кроме того, в городе резко выросли продажи средств связи, не требующих подключения к интернету, в частности, раций, пейджеров и стационарных телефонов.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничения связи в центре Москвы будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан.