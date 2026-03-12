Москвичи начали скупать рации и пейджеры

В Москве резко выросли продажи устройств связи, которые не требуют подключения к интернету. Речь идет о рациях, пейджерах и стационарных телефонах. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса Wildberries в комментарии телеканалу «Москва 24».

По данным компании, в период с 6 по 10 марта оборот бытовых раций вырос на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого месяца. Продажи пейджеров, которые используются для связи с клиентами и персоналом, увеличились на 73%, а стационарных телефонов — на 25%.

В Wildberries связывают рост спроса с перебоями мобильного интернета в столице. В последние дни москвичи жалуются на нестабильную работу мобильной связи и интернет-сервисов.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие Общество 7 минут чтения

При этом спрос на Wi-Fi-роутеры, наоборот, перестал расти, уточнили представители маркетплейса. В 2025 году жители Москвы активно покупали такие устройства. Тогда сумма продаж увеличилась на 70%, а количество проданных роутеров — на 60%. Однако к концу марта 2026 года роста продаж этой категории в столице не отмечается.

Жители столицы начали жаловаться на массовые перебои в работе мобильного интернета 5 марта. Только на следующий день сотовые операторы прокомментировали происходящее. Так, представители Т-мобайла заявили, что отключения «могут быть вызваны мерами безопасности», на которые операторы повлиять не могут.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он? Криминал 12 минут чтения

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничения связи в центре Москвы сохранятся столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан.

«Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное — это обеспечение безопасности. Еще раз повторяю, все в строгом соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул он.

Из-за перебоев в работе интернета и мобильной связи пользователи сообщают о трудностях с заказом такси и доставок, а также о проблемах с оплатой онлайн на кассах магазинов. Ранее стало известно, что в «Яндекс Такси» в связи с этим уже начали предлагать заказ машин по телефону за наличные деньги. А в сети книжных магазинов «Читай-город» изданию РБК рассказали о резком росте спроса на бумажные карты.