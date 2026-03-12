Москвичи массово скупают бумажные карты из-за проблем со связью

Москвичи начали активно скупать бумажные карты и путеводители из-за перебоев мобильного интернета в столице. Об этом РБК рассказали в сети книжных магазинов «Читай-город».

Там сообщили, что в период с 6 по 10 марта продажи таких товаров выросли на 48% по сравнению с неделей ранее. Чаще всего москвичи покупали атласы «Москва. Московская область. Автомобильная карта», «Единая схема метро и пригородного ж/д сообщения. Карта Москвы», а также «Москва. Подмосковье. Карта».

Ранее пресс-служба маркетплейса Wildberries в комментарии телеканалу «Москва 24» заявила о резком росте продаж средств связи, которые не требуют подключения к интернету.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие Общество 7 минут чтения

По данным компании, в период с 6 по 10 марта оборот бытовых раций вырос на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого месяца. Продажи пейджеров, которые используются для связи с клиентами и персоналом, увеличились на 73%, а стационарных телефонов — на 25%.

Жители столицы начали жаловаться на массовые перебои в работе мобильного интернета 5 марта. Только на следующий день сотовые операторы прокомментировали происходящее. Так, представители Т-мобайла заявили, что отключения «могут быть вызваны мерами безопасности», на которые операторы повлиять не могут.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничения связи в центре Москвы сохранятся столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он? Криминал 12 минут чтения

«Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное — это обеспечение безопасности. Еще раз повторяю, все в строгом соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул он.

Из-за перебоев в работе интернета и мобильной связи пользователи сообщают о трудностях с заказом такси и доставок, а также о проблемах с оплатой онлайн на кассах магазинов. Ранее стало известно, что в «Яндекс Такси» в связи с этим уже начали предлагать заказ машин по телефону за наличные деньги.

Из-за ограничений мобильной связи в Москве бизнес уже понес ущерб в размере от трех до пяти миллиардов рублей, сообщил источник «Коммерсанта» на IT-рынке.