Москвичи массово скупают бумажные карты из-за проблем со связью

Москвичи начали активно скупать бумажные карты и путеводители из-за перебоев мобильного интернета в столице. Об этом РБК рассказали в сети книжных магазинов «Читай-город».
Там сообщили, что в период с 6 по 10 марта продажи таких товаров выросли на 48% по сравнению с неделей ранее. Чаще всего москвичи покупали атласы «Москва. Московская область. Автомобильная карта», «Единая схема метро и пригородного ж/д сообщения. Карта Москвы», а также «Москва. Подмосковье. Карта».
Ранее пресс-служба маркетплейса Wildberries в комментарии телеканалу «Москва 24» заявила о резком росте продаж средств связи, которые не требуют подключения к интернету.
По данным компании, в период с 6 по 10 марта оборот бытовых раций вырос на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого месяца. Продажи пейджеров, которые используются для связи с клиентами и персоналом, увеличились на 73%, а стационарных телефонов — на 25%.
Жители столицы начали жаловаться на массовые перебои в работе мобильного интернета 5 марта. Только на следующий день сотовые операторы прокомментировали происходящее. Так, представители Т-мобайла заявили, что отключения «могут быть вызваны мерами безопасности», на которые операторы повлиять не могут.
Позже спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничения связи в центре Москвы сохранятся столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан.
«Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное — это обеспечение безопасности. Еще раз повторяю, все в строгом соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул он.
Из-за перебоев в работе интернета и мобильной связи пользователи сообщают о трудностях с заказом такси и доставок, а также о проблемах с оплатой онлайн на кассах магазинов. Ранее стало известно, что в «Яндекс Такси» в связи с этим уже начали предлагать заказ машин по телефону за наличные деньги.
Из-за ограничений мобильной связи в Москве бизнес уже понес ущерб в размере от трех до пяти миллиардов рублей, сообщил источник «Коммерсанта» на IT-рынке.