СМИ: бизнес потерял миллиарды рублей из-за отключения мобильного интернета в Москве

Из-за ограничений мобильной связи в отдельных районах Москвы бизнес уже понес ущерб в размере от трех до пяти миллиардов рублей. Об этом со ссылкой источник на IT-рынке пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что оценка ущерба сделана исходя из доли цифровой экономики в валовом региональном продукте и масштаба введенных ограничений.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Москва является крупнейшим потребительским рынком интернет-торговли, поэтому из-за регулярных отключений «вопрос по «белому списку» стоит для бизнеса критически».

«На наш взгляд, любой легально работающий российский сервис, оказывающий услуги населению, должен сохранять свою доступность. Иначе такое положение дел может привести к серьезным нарушениям в конкуренции, когда несколько крупнейших сервисов смогут работать, а все остальные — нет», — заявили в АКИТ.

Партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов, в свою очередь, отметил, что отключение мобильного интернета в первую очередь сказывается на среднем и малом бизнесе.

«Крупные компании, которые уже сталкивались с ограничениями в регионах, успели внедрить резервные каналы связи и адаптировать процессы. При этом до 50–70% интернет-трафика в России приходится на мобильные устройства, и среди наиболее пострадавших — курьерские службы, такси, каршеринг, розничная торговли с мобильными POS-терминалами», — сказал Кудряшов.

Отключение мобильного интернета в Москве, которое власти начали тестировать с вечера 5 марта, прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков. На брифинге 11 марта Пескова спросили в том числе о сроках отключений и о возможности компенсации убытков бизнесу.

Песков в ответ заявил, что профильные ведомства принимают такие решения в зависимости от обстановки и полностью уполномочены совершать соответствующие действия.

«Повторюсь, что все в строгом соответствии с законом. Продлятся эти действия столько, сколько нужно», — ответил спикер Кремля. При этом, по его словам, «у граждан нет сомнений, что обеспечение безопасности — основной приоритет».