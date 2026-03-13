EN
Ученые разработали превращающего человека в кентавра робота

13:34

Команда инженеров из Китая, вдохновленная образом кентавра из греческой мифологии, разработала роботизированное приспособление, которое помогает человеку уменьшит нагрузку во время ходьбы. Об этом сообщает Futurism.

Над разработкой робота Centaur работали специалисты из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне. Устройство представляет собой двуногую роботизированную конструкцию, которая крепится к верхней части тела человека и движется позади него. При ходьбе с ним человек визуально напоминает кентавра — существо из греческой мифологии с телом лошади и торсом человека.

«Результаты экспериментальной оценки показали, что робот-кентавр эффективно адаптируется к изменяющимся направлениям и скорости ходьбы человека и при этом плавно взаимодействует с ним, помогая преодолевать различные типы местности», — говорится в результатах исследования.

В ходе работы инженеры сравнили использование робота с обычным рюкзаком весом около 20 килограммов и обнаружили значительное снижение «метаболических затрат» — количества энергии, которое расходует человек во время ходьбы. По их словам, робот Centaur позволяет снять часть нагрузки с человека, при этом не жертвуя мобильностью и грузоподъемностью.

«Предложенная система может оптимизировать распределение груза, снижая давление на человека. Более того, робот способен слегка подталкивать носителя вперед», — отметили разработчики.

По их словам, у «кентавра» есть преимущества перед автономными роботами вроде робопсов, которых тоже тестируют для транспортировки грузов. Отмечается, что автономным роботам необходимо ориентироваться в сложной среде без заранее подготовленной карты, их грузоподъемность ограничена, а большая нагрузка может существенно сокращать время работы от аккумулятора.

Однако не все пользователи оценили разработку положительно. «Мне кажется, что тележка для покупок почти всегда была бы лучшим решением», — написал один из пользователей Reddit. 

Другой сравнил разработку с управлением машиной, сидя на капоте автомобиля.

«Представьте, что вы бежите с этой штукой с грузом, спотыкаетесь и ломаете себе спину, когда она с силой падает на вас», — написал он.

Еще несколько человек отметили, что устройства для переноски тяжелых грузов во время ходьбы существуют уже очень давно, поэтому инженеры фактически пытаются заново «изобрести колесо».

