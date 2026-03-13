СМИ раскрыли личность художника Бэнкси

В ходе расследования выяснилось, что настоящее имя известного уличного художника Бэнкси было раскрыто еще в 2008 году. Это сделал британский таблоид The Mail on Sunday, когда написал, что «приблизился к раскрытию» его личности, насколько это было возможно, сообщает Reuters.

Журналисты Reuters в ходе собственного расследования, которое длилось несколько лет, подтвердили: Бэнкси раскрыл себя в 2000 году, когда полиция Нью-Йорка задержала его из-за нарисованного на рекламном щите на Хадсон-стрит, 675, граффити.

По данным СМИ, под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля. Именно этим именем представился задержанный за порчу общественного имущества в 2000 году. Имя художника неоднократно упоминается в судебных и полицейских документах, связанных с тем арестом, отмечает Reuters.

Музей дал художнику деньги, чтобы тот разместил их на своих работах Но он прислал музею лишь пустые холсты. И теперь защищается от претензий в суде Общество 3 минуты чтения

«Робина Ганнингема не существует. Имя, которое вы назвали, я убил много лет назад», — заявил в разговоре с изданием бывший менеджер Бэнкси Стив Лазаридес.

Также предполагается, что сам Ганнингем после расследования The Mail on Sunday в 2008 году сменил имя. Теперь он живет под именем Дэвида Джонса. Эту информацию журналисты установили, поговорив с большим количеством людей, проанализировав различные «цифровые следы» Бэнкси.

Новое имя Бэнкси, Дэвид Джонс, впервые прозвучало в 2022 году, когда художник отправился в Украину, чтобы сделать несколько трафаретных муралов. Источники Reuters, знакомые с украинскими «иммиграционными процедурами», сообщили изданию дату рождения Джонса. Она совпала с днем рождения Робина Ганнингема.