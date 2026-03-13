EN
Интернет и мемы

СМИ раскрыли личность художника Бэнкси

2 минуты чтения 23:55 | Обновлено: 00:04 14 марта
В ходе расследования выяснилось, что настоящее имя известного уличного художника Бэнкси было раскрыто еще в 2008 году. Это сделал британский таблоид The Mail on Sunday, когда написал, что «приблизился к раскрытию» его личности, насколько это было возможно, сообщает Reuters.

Журналисты Reuters в ходе собственного расследования, которое длилось несколько лет, подтвердили: Бэнкси раскрыл себя в 2000 году, когда полиция Нью-Йорка задержала его из-за нарисованного на рекламном щите на Хадсон-стрит, 675, граффити.

По данным СМИ, под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля. Именно этим именем представился задержанный за порчу общественного имущества в 2000 году. Имя художника неоднократно упоминается в судебных и полицейских документах, связанных с тем арестом, отмечает Reuters.

Музей дал художнику деньги, чтобы тот разместил их на своих работах
Музей дал художнику деньги, чтобы тот разместил их на своих работах
Но он прислал музею лишь пустые холсты. И теперь защищается от претензий в суде
Общество3 минуты чтения

«Робина Ганнингема не существует. Имя, которое вы назвали, я убил много лет назад», — заявил в разговоре с изданием бывший менеджер Бэнкси Стив Лазаридес.

Также предполагается, что сам Ганнингем после расследования The Mail on Sunday в 2008 году сменил имя. Теперь он живет под именем Дэвида Джонса. Эту информацию журналисты установили, поговорив с большим количеством людей, проанализировав различные «цифровые следы» Бэнкси.

Новое имя Бэнкси, Дэвид Джонс, впервые прозвучало в 2022 году, когда художник отправился в Украину, чтобы сделать несколько трафаретных муралов. Источники Reuters, знакомые с украинскими «иммиграционными процедурами», сообщили изданию дату рождения Джонса. Она совпала с днем рождения Робина Ганнингема.

Фото:stevelazarides / Instagram

Посмотрите другие материалы

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века