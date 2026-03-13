Мужчина переживал за тещу во время ее первого перелета и обратился за помощью к соцсетям

Пост жителя города Сиань в провинции Шэньси по имени Чжао Чэнь с просьбой помочь его теще во время первого самостоятельного перелета набрал более миллиона просмотров и вызвал большой отклик в соцсетях, сообщает South China Morning Post.

28 февраля Чжао Чэнь написал в интернете, что его теща вечером вылетает одна в город Далянь в провинции Ляонин. По его словам, женщине около 60 лет, она неграмотна и не говорит на путунхуа — стандартном языке в КНР. При этом на рейсе не предусматривалось сопровождение для пожилых пассажиров, путешествующих в одиночку.

Мужчина попросил пользователей, которые могли лететь тем же рейсом, помочь женщине. «Пожалуйста, помогите ей, если увидите, и скажите, что вы друг Чжао Чэня», — написал он.

Кроме поста, Чжао прикрепил к чемодану тещи большой лист с информацией о перелете и просьбой о помощи. В записке говорилось, что это первый самостоятельный перелет женщины. Там были указаны контакты встречающего человека и инструкции на случай экстренной ситуации — например, отсканировать QR-код на красной карточке, которую она носила на груди.

По данным South China Morning Post, публикация стала вирусной — за два часа ее увидели более миллиона человек. Среди пассажиров рейса оказался 21-летний студент по фамилии Лэй, который решил помочь женщине. Во время полета он сопровождал ее и вместе с бортпроводниками помог, когда ей стало плохо.

После прилета студент лично передал женщину встречающему — ее сыну — и отказался принять деньги за обратную дорогу в университет. Помимо этого, пользователи начали делиться историями встречи с пожилой китаянкой. Ее зять поблагодарил людей за помощь и добавил: «В следующий раз я помогу вашим родителям».

Издание отмечает, что Чжао уже 11 лет добровольно помогает пожилым людям. Он начал этим заниматься после того, как в 2014 году его матери помог студент. Мужчина также запустил программу взаимопомощи, участники которой помогают пожилым людям в поездках — например, покупают билеты, помогают пользоваться смартфонами и несут тяжелые вещи.