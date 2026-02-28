EN
СМИ сообщили о смерти верховного лидера Ирана

2 минуты чтения 23:25 | Обновлено: 00:54 1 марта

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате сегодняшнего удара по Ирану. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на израильского неназванного чиновника. Агентство утверждает, что тело Хаменеи уже нашли.

Также о его гибели сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный источник. По его данным, о смерти Хаменеи рассказал израильский посол в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил американским чиновникам.

При этом в Иране пока не подтвердили эту информацию. О смерти Хаменеи также написали Times of Israel и «12-й канал». По данным последнего, тело Хаменеи было извлечено из-под завалов, «изрешеченное осколками».

«Документы, касающиеся тела Хаменеи, находятся в распоряжении Израиля и были переданы премьер-министру [Беньямину] Нетаньяху и органам безопасности», — пишет «12-й канал».

CNN также пишет со ссылкой на два источника, что Израиль получил фотографию тела Хаменеи. Один из собеседников издания утверждает, что «готовится официальное заявление».

В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила гибель нескольких высокопоставленных иранских чиновников, в том числе секретаря Совета безопасности Ирана Али Шамхани, командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммеда Пакпура и других.

При том частное информационное агентство в Иране Tasnim пишет, что Хаменеи «уверенно руководит ситуацией на поле боя». Кроме того, Reuters процитировал главу отдела по связям с общественностью канцелярии верховного лидера: «Враг ведет психологическую войну, и все должны это понимать».

Позже Трамп заявил в интервью NBC New, что считает информацию о гибели Хаменеи «правдивой», и назвал удары по Ирану «успехом». «Мы нанесли огромный ущерб. На восстановление им потребуются годы», — добавил Трамп. По его словам, в Иране было убито «значительное количество руководителей», однако американский президент не назвал количество и имена тех, кого он имел в виду.

Затем американский президент заявил о гибели Хаменеи в соцсети Truth Social.

«Хаменеи, один из самых злобных людей в истории, мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов», — написал Трамп.

Он назвал это «величайшим шансом для иранского народа вернуть свою страну» и добавил, что «вся страна была за один день практически полностью разрушена и даже стерта с лица земли». 

«Мы слышим, что многие из их Корпуса стражей исламской революции, армии и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и ищут у нас иммунитета», — говорится в посте Трампа.

Американский президент пообещал продолжать удары по Ирану в течение «всей недели, пока не будет достигнут «мир на Ближнем Востоке».

