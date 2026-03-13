EN
Интернет и мемы

Новая игра про покемонов принесла Nintendo миллиарды долларов

2 минуты чтения 17:03

Японская компания Nintendo движется к достижению самого большого недельного показателя роста стоимости акций за почти 10 лет. За минувшие семь дней они выросли в цене на 14 миллиардов долларов, отмечает Bloomberg.

Причина — неожиданный успех новой игры Pokémon Pokopia, которая была выпущена 5 марта. За первые четыре дня было продано 2,2 миллиона копий, а сам релиз был встречен восторженными отзывами поклонников.

Агентство отмечает, что игра сочетает персонажей и лор из мира покемонов с геймплеем, делающим акцент на «уютной» симуляции жизни. Акции Nintendo росли четыре сессии торгов подряд, а утром 13 марта их стоимость выросла на 2,7%. 

«Никто не ожидал такого успеха — никто не ожидал такого высокого качества», — рассказал аналитик Серкан Тото. Он отметил, что на данный момент Pokémon Pokopia является самой высокооцененной игрой про покемонов за всю историю серии. 

Рост стоимости акций Nintendo особенно показателен на фоне общего спада на мировых фондовых рынках после начала конфликта между США, Израилем и Ираном, отмечает Bloomberg. За неделю они выросли в цене на 19% — последний раз такой скачок у Nintendo фиксировался в июле 2016 года.

Успешный дебют новой игры помог компании частично компенсировать потери из-за дефицита микросхем памяти. Агентство отмечает, что компания зависима от резкого роста цен на эти компоненты, поскольку это угрожает прибыльности ее новой игровой системы Switch 2.

При этом Pokémon Pokopia является эксклюзивом для Switch 2 и, как сообщает Bloomberg, ее успех помогает бороться с опасениями инвесторов, а также привлекать поклонников серии на платформу. 

Однако старший аналитик по видеоиграм в Freedom Capital Markets Ник Маккей отметил, что считает необходимым дождаться новых данных о продаже игры прежде, чем обрести уверенность в том, что она сможет стать «локомотивом» для продвижения Switch 2.

