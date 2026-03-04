Определены сроки отключения России от глобального интернета

Расходы государственного бюджета России на создание «суверенного рунета» могут превысить триллион рублей. Власти стремятся построить цифровую инфраструктуру, которая в условиях санкций способна функционировать независимо от глобальной сети, сообщает «Газета».

«В центре внимания окажется развитие суверенного Рунета, модернизация системы ТСПУ и реализация новых норм закона о “суверенном интернете”. При этом основное внимание будет уделено развитию отечественных дата-центров, облачных решений и систем управления трафиком», — заявили изданию в пресс-службе Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Ключевые этапы формирования Рунета завершат уже к 2028 году. К этому моменту Россия сможет изолироваться от глобальной сети. Однако зависимость от поставок специализированного оборудования из Китая и Индии лишь возрастет. В РАЭК считают, что через два года российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал» будут покрывать лишь 50% от потребностей критической инфраструктуры.

При этом, как отмечают в РАЭК, российская модель будет балансировать между государственным контролем, безопасностью и цифровыми правами, что «будет вызвать этические противоречия». На фоне отключения от глобального интернета возможен и рост оттока отечественный IT-специалистов на 15%.

«Россия будет формировать “умный Рунет”, в котором ИИ регулирует, предсказывает и фильтрует цифровые потоки. Но с ростом цифровой прозрачности нарастает и этическое напряжение, особенно в вопросах приватности и алгоритмического управления», — заявили в РАЭК.

Модель цифрового развития все больше будет напоминать китайский подход «интернет-государства», где информационные потоки строго регулируются, а технологии опираются на внутренние ресурсы.