Лукашенко пригрозил «бахнуть “Орешником”»

Александр Лукашенко заявил, что Украине и странам НАТО не следует «лезть» к Беларуси, иначе войска страны «бахнут» по ним ракетой «Орешник». Об этом пишет «БелТА».

Отмечается, что так Лукашенко ответил на февральское заявление президента Украины Владимира Зеленского. Тогда он сказал, что НАТО должно считать развернутый в Беларуси ракетный комплекс «Орешник» своей законной целью. По словам Зеленского, «Лукашенко совершает большую ошибку» и Украина «будет оценивать эту угрозу».

«Это даже не инфоповод. Это глупость самая настоящая, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни из Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы», — ответил Лукашенко.

Он добавил, что если другие страны будут считать беларусские военные объекты законной целью, Минск оставляет за собой право на ответные действия.

«Не угрожаю. Чтобы они опять это не выхватили и не начали. Вы что, думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать. 70 километром могу, 200 километров. У нас есть чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают «Орешник» законной целью — пожалуйста», — подчеркнул Лукашенко.

Владимир Путин объявил о планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие еще в 2023 году. В октябре 2025 года Лукашенко сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен в республику на боевое дежурство до конца года.

Позже Лукашенко заявил, что «Орешник» находится в Беларуси с 17 декабря и уже заступил на боевое дежурство. По его словам, республика получит не более десяти таких ракетных комплексов.