Зумеры впали в ностальгию по «старому тиктоку»

Представители поколения Z скучают по периоду, когда TikTok еще не был крупным коммерческим медиапространством. По словам молодых пользователей, тогда платформа была местом для творчества авторов, а не для рекламы и брендовых интеграций. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Harris Poll 2026 года, пишет Fortune.

Отчет под названием «Проблемы TikTok: платформа, от которой поколение Z не может отказаться (но которой не доверяет)», показал, что 79% пользователей TikTok из поколения Z скучают по ранним годам платформы. 41% респондентов заявили, что им не хватает времен, когда в приложении было меньше рекламы и брендов, а 34% скучают по «сырому» и ественному контенту.

Еще треть зумеров заявили, что скучают по периоду до появления TikTok Shop, а 27% — по времени до широкого распространения культуры инфлюенсеров в ленте.

«Поколение Z все еще заходит в TikTok каждый день, но они приходят туда со скепсисом, усталостью и ностальгией по версии платформы, которой уже нет. Это не лояльность — это привычка. А привычки ломаются», — прокомментировала результаты директор по стратегии Harris Poll Либби Родни.

По словам авторов исследования, на ситуацию повлияло, в том числе, превращение платформы в площадку для заработка. Так, 53% зумеров считают, что TikTok стал более коммерческим по сравнению с 2025 годом. 72% респондентов согласны с тем, что контент теперь выглядит постановочным. 43% отметили, что использование платформы стало психологически более утомительным, а 40% описали ее как перегружающую.

Кроме того, пользователи из США и Европы жалуются, что в их ленте появляются старые публикации, на которые они уже ставили свою реакцию.

«Моя страница показывает только видео месячной или даже годичной давности. Лента, которую я тщательно формировал, больше не показывает то, что я хочу видеть», — рассказал французский журналист Аарон Парнас.

Отмечается, что в ходе опроса каждый третий зумер сообщил Harris Poll, что теперь ему приходится активно «тренировать» алгоритм, чтобы видеть контент, который он действительно хочет. 39% респондентов заметили поток низкокачественного контента, созданного ИИ.