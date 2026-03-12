EN
Интернет и мемы

Зумеры впали в ностальгию по «старому тиктоку»

2 минуты чтения 16:02 | Обновлено: 16:04

Представители поколения Z скучают по периоду, когда TikTok еще не был крупным коммерческим медиапространством. По словам молодых пользователей, тогда платформа была местом для творчества авторов, а не для рекламы и брендовых интеграций. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Harris Poll 2026 года, пишет Fortune.

Отчет под названием «Проблемы TikTok: платформа, от которой поколение Z не может отказаться (но которой не доверяет)», показал, что 79% пользователей TikTok из поколения Z скучают по ранним годам платформы. 41% респондентов заявили, что им не хватает времен, когда в приложении было меньше рекламы и брендов, а 34% скучают по «сырому» и ественному контенту. 

Еще треть зумеров заявили, что скучают по периоду до появления TikTok Shop, а 27% — по времени до широкого распространения культуры инфлюенсеров в ленте.

«Поколение Z все еще заходит в TikTok каждый день, но они приходят туда со скепсисом, усталостью и ностальгией по версии платформы, которой уже нет. Это не лояльность — это привычка. А привычки ломаются», — прокомментировала результаты директор по стратегии Harris Poll Либби Родни.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

По словам авторов исследования, на ситуацию повлияло, в том числе, превращение платформы в площадку для заработка. Так, 53% зумеров считают, что TikTok стал более коммерческим по сравнению с 2025 годом. 72% респондентов согласны с тем, что контент теперь выглядит постановочным. 43% отметили, что использование платформы стало психологически более утомительным, а 40% описали ее как перегружающую.

Кроме того, пользователи из США и Европы жалуются, что в их ленте появляются старые публикации, на которые они уже ставили свою реакцию.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

«Моя страница показывает только видео месячной или даже годичной давности. Лента, которую я тщательно формировал, больше не показывает то, что я хочу видеть», — рассказал французский журналист Аарон Парнас.

Отмечается, что в ходе опроса каждый третий зумер сообщил Harris Poll, что теперь ему приходится активно «тренировать» алгоритм, чтобы видеть контент, который он действительно хочет. 39% респондентов заметили поток низкокачественного контента, созданного ИИ.

