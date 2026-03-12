«Новая звезда ютуба» показал Дудю виллу пропагандиста Соловьева в Италии

Александр Макашенец, ведущий «Популярной политики» и создатель собственного ютуб-канала, рассказал в интервью Юрию Дудю, что у российского пропагандиста Владимира Соловьева «очень много вилл» в Италии, и привел его к одному из таких домов.

По словам Макашенца, у Соловьева есть собственность в итальянском многоквартирном доме. Он рассказал, что виллу, к которой блогер привел Дудя, Соловьев купил в 2013 году. Тогда же пропагандист снял фильм об итальянском диктаторе Бенито Муссолини, и для съемок он приехал на озеро Комо, «видимо чтобы совместить отдых и работу». Вилла Соловьева находится в 16 километрах от места казни Муссолини.

Макашенец обратил внимание, что в своем фильме Соловьев рассказывает про смерть Муссолини, но в кадре он появляется в красном кабриолете «в очень телевизионном стиле».

«Кстати, весь фильм, если вы посмотрите, он очень-очень оправдательный. Он буквально говорит о том, что Муссолини был непростым человеком, он был блестящим воином, он много чего сделал важного. Он умный был, хорошо образованный, блестящий журналист», — рассказал Макашенец.

Он продолжил, что в фильме Соловьева есть фраза о том, что Муссолини изнасиловал сельскую девушку, после которой Соловьев сделал вывод, что у диктатора были «непростые отношения с женщинами».

Макашенец добавил, что фильм соловьева о Муссолини был снят для того, чтобы «закрепить эмоциональный опыт» от покупки недвижимости в Италии. Он также рассказал, что в фильме Соловьев допускает, что Муссолини на самом деле остался жив и сбежал в Латинскую Америку. Блогер считает, что пропагандисту хотелось бы, чтобы это оказалась правдой, потому что «классно думать, что ты можешь наделать много зла, но при этом оказаться в Латинской Америке».

Макашенец отметил, что Соловьев влияет на россиян, поскольку он ведет программу на федеральном канале, но при этом он не считается модным пропагандистом, и в современном интернет-пространстве он не представлен. Во время интервью Макашенец также показал Дудю, как правильно ходить на каблуках.