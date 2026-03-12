«Новая звезда ютуба» научил Дудя походке от бедра

Александр Макашенец, ведущий «Популярной политики» и создатель собственного ютуб-канала, дал интервью Юрию Дудю, в котором оценил стиль журналиста и российской оппозиции, а также показал Дудю, как правильно ходить на каблуках.

В описании к видео Дудь назвал Макашенца «новой звездой русскоязычного ютуба». В одном из своих прошлых интервью блогер прокомментировал попытку Юрия Дудя пробежаться на каблуках в своем выпуске с рэпером Vacío (настоящее имя — Николай Васильев).

Там Макашенец предположил, что Дудю важно было показать, «что он мужик», и изобразил его походку. На это Дудь ответил, что его походка объяснялась лишь тем, что он не умеет ходить на каблуках. В ответ Макашенец поинтересовался, не было ли у Дудя желания пройтись от бедра.

«Ты берешь, надеваешь каблуки. [Когда] женщины надевают каблуки… они хотят, чтобы у них подчеркнулась фигура, чтобы у них ягодица стала повыше немножко, вздернулась… И соответственно у тебя тело дальше вместе с каблуками доводит это движение. Ты начинаешь вот так вот идти (здесь Макашенец показал Дудю походку от бедра — Прим. “Холода”)», — сказал блогер.

Он добавил, что при походке от бедра «виляют ягодицы», тогда как походка Дудя на каблуках сильно от этого отличалась. «Я по телодвижениям твоим считал, что ты немножко в защитной позе. Тебе важно подчеркнуть вот этими движениями, во-первых, что нормально, ты сейчас не упадешь, а во-вторых, да нет, друзья, я еще мужик, все в порядке, я просто сейчас на каблучках», — продолжил Макашенец.

Дудь признал, что у него могла быть «защитная поза», чтобы «не наебнуться». «Я совершенно согласен, что я могу сам себя не до конца понимать… Но в целом я их надел, я загорелся, я пошел дурачиться… Я угараю, я кайфую, и показывать здесь свою альфа-самость — ну, нет», — ответил журналист. До этого в выпуске Макашенец оценил стиль Дудя и рассказал, что его внешний вид обусловлен во многом «эффектом жены», а российской оппозиции можно было бы «стиля подзадать побольше».