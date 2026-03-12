EN
Пара купила дом и нашла там десятки кошек

2 минуты чтения 11:37 | Обновлено: 11:40

В США Джошуа Хауэлл и его девушка Фэй из штата Арканзас купили дом за почти 70 тысяч долларов (около 5,5 миллиона рублей). Во время переезда они обнаружили, что там живут 43 бродячие кошки, пишет издание What’s The Jam. 

«Это был полный шок и неожиданность», — сказал Джошуа, но отметил, что сюрприз не стал неприятным — пара давно мечтала открыть кошачий приют. Поэтому переехав, они оставили найденных животных у себя.

В то же время содержание такого количества кошек, многие из которых оказались «очень больны», по словам пары, потребовало больших усилий. «Мы — пара с инвалидностью, поэтому вся наша энергия и время направлены на уход за этой группой животных и на развитие приюта», — признались они.

Тем не менее пара с оптимизмом смотрит в будущее и строит планы по расширению приюта. «Наша цель — превратить кошачью веранду в огромный огороженный кошачий дворик и переоборудовать небольшой школьный автобус, используемый для поездок по всей стране, в мобильный пункт спасения животных после ураганов», — рассказал Джошуа.

При этом он добавил, что они с Фэй хотят начать оказывать помощь популяциям бездомных животных по всему штату Арканзас.

В конце января российские СМИ рассказали о москвичке, которая устроила кошачий приют на съемной квартире, но не справилась с его содержанием. Как сообщалось, хозяйка квартиры ни о чем не подозревала, пока не приехала починить сломанный дверной замок.

«В квартире меня встретили десятки кошек, неистовый запах и сломанная мебель», — рассказала она журналистам и добавила, что восстановление жилья обойдется ей в полмиллиона рублей.

В свою очередь, снимавшая квартиру девушка сказала, что, когда кошки начали умирать, у нее не было денег на кремацию мертвых животных, поэтому она хранила их трупы морозильной камере холодильника.

