Москвичка превратила съемную квартиру в приют и хранила тела мертвых кошек в морозилке

2 минуты чтения 20:24

Квартира в Москве превратилась в импровизированный кошачий приют, когда 35-летняя переводчица решила забрать к себе несколько десятков котов, чтобы они не умерли на улице от холода. Однако из-за неподходящих условий содержания животные стали болеть и умирать, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Хозяйка квартиры узнала о новых постояльцах случайно. В один из дней приехала риэлтор, чтобы починить замок от входной двери. При этом 35-летняя квартирантка никогда не доставляла проблем: платила вовремя, вела себя вежливо.

Однако недавно у женщины умерла знакомая заводчица, которая и содержала кошек. После смерти сын заявил, что выбросит животных на улицу, чего женщина вынести не смогла. Тогда-то она и решила приютить всех котов у себя на съемной квартире.

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал20 минут чтения

Правда, кошек обнаружили в плачевном состоянии. У многих болели глаза, наблюдались проблемы с дыхательной системой. Некоторые питомцы и вовсе, как рассказала риэлтор Наталья изданию «URA.ру», находились на грани гибели.

«В квартире меня встретили десятки кошек, неистовый запах и сломанная мебель», — сказала она и добавила, что восстановительный ремонт недвижимости предварительно оценивается в 500 тысяч рублей.

Квартирантка к тому же не знала, что делать с телами умерших кошек, так как денег на кремацию у нее не было. Поэтому женщина решила хранить тела мертвых животных в морозильной камере холодильника. Всего в квартире насчитали 38 котов и кошек.

Несмотря на все трудности, хозяйка квартиры решила не выгонять животных на улицу. Сейчас котов лечат и пытаются найти им новый дом. А квартирантка, по данным издания, пообещала помочь в восстановлении квартиры. 

