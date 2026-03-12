Мужчина изнасиловал женщину и убил пытавшегося спасти мать ребенка

В Индии полиция арестовала 35-летнего Кишана Равата по обвинению в двойном убийстве и изнасиловании. По версии следствия, мужчина изнасиловал и убил знакомую, а затем задушил ее слабовидящего сына, который пытался спасти мать. Об этом пишет газета Times of India.

Согласно предварительным данным, обвиняемый одолжил женщине деньги и неоднократно требовал вернуть их. Записи с камер видеонаблюдения показали, что за несколько часов до убийства мужчина пришел в дом жертвы, после чего между ними, предположительно, произошел конфликт.

Отмечается, что в какой-то момент Рават напал на женщину, а затем убил ее. В ситуацию пытался вмешаться слабовидящий сын жертвы, однако обвиняемый задушил его, заявили в полиции.

Силовики также рассказали, что в день убийства мужчина изнасиловал свою жертву. Вскрытие показало, что на половых органах убитой были травмы насильственного характера.

Издание India Today пишет, что на женщине также была разорвана одежда и были заметны следы удушения. Брат убитой предположил, что обвиняемый мог убить ее из-за отказа выйти за него замуж.

По данным силовиков, в день задержания мужчина пытался скрыться от полиции и открыл по ним огонь. В ходе стрельбы один полицейский получил пулевое ранение.

«Полиция ответила в порядке самообороны, в ходе чего обвиняемый получил пулевое ранение в ногу и был обезврежен. Он был взят под стражу и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи», — сообщил заместитель начальника полиции южного округа Нипун Агарвал.

