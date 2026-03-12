EN
Криминал

Мужчина изнасиловал женщину и убил пытавшегося спасти мать ребенка

2 минуты чтения 17:19

В Индии полиция арестовала 35-летнего Кишана Равата по обвинению в двойном убийстве и изнасиловании. По версии следствия, мужчина изнасиловал и убил знакомую, а затем задушил ее слабовидящего сына, который пытался спасти мать. Об этом пишет газета Times of India.

Согласно предварительным данным, обвиняемый одолжил женщине деньги и неоднократно требовал вернуть их. Записи с камер видеонаблюдения показали, что за несколько часов до убийства мужчина пришел в дом жертвы, после чего между ними, предположительно, произошел конфликт. 

Отмечается, что в какой-то момент Рават напал на женщину, а затем убил ее. В ситуацию пытался вмешаться слабовидящий сын жертвы, однако обвиняемый задушил его, заявили в полиции. 

Силовики также рассказали, что в день убийства мужчина изнасиловал свою жертву. Вскрытие показало, что на половых органах убитой были травмы насильственного характера. 

«Полиция ответила в порядке самообороны, в ходе чего обвиняемый получил пулевое ранение в ногу и был обезврежен. Он был взят под стражу и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи», — сообщил заместитель начальника полиции южного округа Нипун Агарвал.

Ранее стало известно, что в США судят жителя штата Мичиган Дэниела Варнеса, который две недели до смерти пытал свою девушку Терессу Джонсон в номере мотеля. Вернес признался, что избивал Джонсон кулаками и ботинками. Кроме того, он сжимал ей губы с помощью плоскогубцев. 

Полиция обыскала место преступления и обнаружила ножницы, пробку для ремонта автомобильных шин, храповик, кусачки, отвертки и плоскогубцы. Сообщалось, что на всех этих предметах были обнаружены следы крови жертвы обвиняемого.

