Криминал

Мужчина две недели пытал свою девушку и убил ее в номере мотеля

2 минуты чтения

Дэниел Варнес из американского штата Мичиган две недели пытал свою девушку Терессу Джонсон в номере мотеля и затем убил ее. Мужчина признал свою вину, пишет People со ссылкой на местные СМИ.

Варнеса задержали еще в сентябре 2024 года после обнаружения тела Джонсон. Показания против мужчины дал торговец наркотическими средствами, которому Варнес сам показал труп своей девушки.

Свидетель рассказал, что встретился с Варнесом 31 августа на парковке возле мотеля. Мужчина попросил его пройти вместе с ним в номер за деньгами. На месте он увидел под одеялом предмет, очертания которого напоминали человеческое тело, и спросил, что это такое.

Его клиент в ответ заявил, что мужчина «прекрасно знает», что это. Позже он приподнял одеяло и показал ему тело Джонсон. Свидетель отметил, что, по его мнению, женщина на тот момент была мертва уже несколько дней.

Власти задержали Варнеса уже на следующий день. Своему собеседнику он заявил, что Джонсон якобы получила травмы во время визита к родственникам и скончалась вскоре после возвращения. Свидетель заявил, что Варнес хотел, чтобы ему помогли избавиться от тела. Именно он сообщил властям об увиденном.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Позже Варнес признался, что в течение двух недель избивал женщину кулаками и ботинками. Он сжимал ей губы с помощью плоскогубцев. Из его показаний следует, что визит наркоторговца состоялся в тот же день, когда Джонсон умерла.

Мединская экспертиза подтвердила, что женщина скончалась от последствий полученных ей травм. На месте также были найдены ножницы небольшого размера, пробка для ремонта автомобильных шин, храповик, кусачки, отвертки и плоскогубцы — на всех этих предметах были обнаружены следы крови Джонсон.

People отмечает, что следующее слушание по делу Варнеса пройдет 13 апреля. Ожидается, что его приговорят к заключению сроком 32 года по обвинениям в убийстве второй степени, пытках и сокрытии смерти Джонсон.

