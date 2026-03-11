Власти отчитались о переводе всех школьников в Max

Российские власти утверждают, что перевели все школьные чаты в «национальный мессенджер» Max. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

«Все школы у нас перешли на национальный мессенджер MAX, уже более 20 миллионов учителей и школьников. Это защищенный мессенджер, здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы. Здесь работу совершенствуем», — сказал Кравцов.

Чиновник объяснил, что одна из причин перевода школьников в Max — стремление власти «защитить ребят от деструктивного контента». При этом, по словам Кравцова, работа шла не формально, так как в основе воспитательной работы лежат российские традиционные ценности. В их числе он назвал любовь к Родине и семейные ценности.

10 февраля стало известно, что российские власти решили замедлить работу мессенджера Telegram. В Роскомнадзоре заявили, что социальная сеть якобы не исполняет российское законодательство, а также не принимает меры по обеспечению безопасности конфиденциальных данных россиян.

В свою очередь, администрация Telegram заявила, что мессенджер никогда не предоставлял данные своих пользователей и тем более не отправлял информацию о россиянах иностранным спецслужбам. Max в Telegram посчитали контролируемой государством платформой, которая создана российскими властями для массового наблюдения за жителями страны и распространением цензуры.

5 марта специалисты обнаружили в Max механизм, позволяющий определять пользователей с VPN. Эксперты рассказали, что при анализе сетевого трафика приложение проверяет, активно ли VPN-соединение на устройстве пользователя.

В это же время более половины россиян заявили, что не уйдут из Telegram даже после полной блокировки приложения. 58,5% пользователей заявили, что «ничто не заставит» их подписаться на аналогичные каналы в Max.