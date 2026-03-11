EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Власти отчитались о переводе всех школьников в Max

2 минуты чтения 22:24
Власти отчитались о переводе всех школьников в Max

Российские власти утверждают, что перевели все школьные чаты в «национальный мессенджер» Max. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

«Все школы у нас перешли на национальный мессенджер MAX, уже более 20 миллионов учителей и школьников. Это защищенный мессенджер, здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы. Здесь работу совершенствуем», — сказал Кравцов.

Чиновник объяснил, что одна из причин перевода школьников в Max — стремление власти «защитить ребят от деструктивного контента». При этом, по словам Кравцова, работа шла не формально, так как в основе воспитательной работы лежат российские традиционные ценности. В их числе он назвал любовь к Родине и семейные ценности.

10 февраля стало известно, что российские власти решили замедлить работу мессенджера Telegram. В Роскомнадзоре заявили, что социальная сеть якобы не исполняет российское законодательство, а также не принимает меры по обеспечению безопасности конфиденциальных данных россиян.

В свою очередь, администрация Telegram заявила, что мессенджер никогда не предоставлял данные своих пользователей и тем более не отправлял информацию о россиянах иностранным спецслужбам. Max в Telegram посчитали контролируемой государством платформой, которая создана российскими властями для массового наблюдения за жителями страны и распространением цензуры.

5 марта специалисты обнаружили в Max механизм, позволяющий определять пользователей с VPN. Эксперты рассказали, что при анализе сетевого трафика приложение проверяет, активно ли VPN-соединение на устройстве пользователя.

В это же время более половины россиян заявили, что не уйдут из Telegram даже после полной блокировки приложения. 58,5% пользователей заявили, что «ничто не заставит» их подписаться на аналогичные каналы в Max.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:глава Минпросвещения Сергей Кравцов / kremlin

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали