В Max нашли возможность определять пользователей с VPN

В мессенджере Max есть механизм, позволяющий определять, использует ли конкретный пользователь VPN. Об этом на ресурсах Habr и ntc.party сообщили технические специалисты, обратил внимание The Bell.

Эксперты обнаружили, что при анализе сетевого трафика приложение проверяет, активно ли VPN-соединение на устройстве пользователя, а также обращается к сторонним сервисам определения IP-адреса, таким как ipinfo.io

Благодаря этим запросам, по мнению специалистов, приложение узнает внешний IP пользователя и параметры его сети. При наличии таких данных Max может выяснить, использует ли конкретный пользователь VPN.

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

Также мессенджер выполняет короткие сетевые проверки доступности для пользователя зарубежных сервисов, таких как Telegram, WhatsApp, Amazon Web Services и Google. Полученные результаты — успешное подключение, задержку и другие параметры — приложение передает на сервер Max, рассказали специалисты.

Они полагают, что мессенджер собирает эти данные для проверки эффективности блокировок в российском сегменте интернета и выявляет способы обхода ограничений.

«Обращение к нескольких сервисам определения внешнего IP в разных локациях может быть проверкой, выходит ли пользователь в интернет “напрямую” или через VPN/прокси», — написал один из авторов.

Эксперт, который провел реверс-инжиниринг установочного файла версии Max для Android, согласен с такой версией: «Этот подход очень хорош для отлавливания и блокировки личных (приватных) VPN-серверов, у которых обычно одинаковый входной и выходной IP. Этот подход очень хорош для привязывания пользователей конкретных VPN-сервисов к конкретным людям».

Приемные родители годами растлевали детей Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит Мир 14 минут чтения

При этом в пресс-службе Max отвергли эти обвинения, заявив, что приложение мессенджера не отправляет запросы на серверы WhatsApp и Telegram, информацию об IP-адресах использует «исключительно для обеспечения корректной работы звонков», а запросы в Apple и Google направляет для проверки доставки push-уведомлений пользователям.