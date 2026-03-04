EN
Общество

Россияне стали чаще слушать радио после блокировок Роскомнадзора

2 минуты чтения 00:00 4 марта
Еженедельная аудитория радио в России выросла впервые за семь лет. Аналитики связывают подобную динамику в том числе с тем, что россияне стали чаще слушать радио в стримингах и на умных колонках, пишет «Коммерсантъ».

Среди самых популярных ради на третье место опустилось «Дорожное радио» с аудиторией в 7,046 миллиона человек. Со второго места его сместила «Европа Плюс», которую ежедневно слушают 7,053 миллиона россиян.

На первом месте по итогам второго полугодия 2025 года закрепилось «Авторадио».  В лидеры оно взлетело с третьего места. Его ежедневная аудитория составила 7,2 миллиона человек.

При этом суммарная аудитория российского радио за данный отрезок увеличилась до 49,3 миллиона человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Mediascope. Ежемесячная аудитория радио также выросла. Это произошло впервые с 2022 года — прирост слушателей составил 0,8% до 54,9 миллиона человек.

Средняя стоимость 30-секундного ролика в будни (6:00–0:00) по России выросла на 4,8%, до 255,6 тысяч рублей. При этом, как отмечает издание, на первое место среди рекламодателей вышел «Яндекс», «Сбер» опустился на второе место, а на третье место поднялись «Т-Технологии». Всего же рынок радиорекламы в 2025 году вырос на 2%, до 25,8 миллиарда рублей, сообщал Sostav.

Вице-президент «Мультимедиа Холдинга», в которое входит «Наше радио», Jazz FM, Rock FM, Сергей Горбачев считает, что в 2026 году аудитория радио имеет «серьезные предпосылки к росту». Это связано с замедлениями социальных сетей и мессенджеров, таких как Telegram. На рост радиослушателей повлияют и глобальные перебои с мобильным интернетом вместе с «турбулентной новостной повесткой».

Ранее мессенджер WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок в России. «Проблемы с подключением? Узнайте, какие у вас есть варианты», — говорится в сообщении.

Фото:Pixabay

