Ученые сравнили психоделики с никотиновыми пластырями

Исследователи провели испытание с участием 82 взрослых курильщиков. В ходе эксперимента сравнивалась эффективность никотиновых пластырей, применявшихся в течение восьми-десяти недель, с одной высокой дозой псилоцибина, сообщает Bloomberg.

В 2022 году половина американских курильщиков пыталась бросить курить. При этом успеха добивался лишь один из десяти, отмечает издание со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Существующие методы лечения, как правило, переставали давать результат уже через шесть месяцев, поэтому исследователи решили проверить действие псилоцибина.

Результаты показали, что спустя полгода терапии не курили более 40% участников, которые принимали психоделик. Тогда как в группе с никотиновыми пластырями отказались от курения лишь 10%. К тому же, как пишет Bloomberg, благодаря действию псилоцибина пациенты в шесть раз чаще сохраняли отказ от никотина в долгосрочной перспективе.

Авторы исследователи полагают, что псилоцибин оказался эффективен из-за того, что воздействовал на психологическую систему человеку. Психоделик не только влиял на поведение, но и менял самовосприятие, в то время как другие средства были направлены лишь на симптомы отмены, которые испытывает организм после отказа от никотина.

«Во время самого психоделического трипа мозг взаимодействует сам с собой радикально иным образом», — объяснил профессор поведенческой фармакологии в Университете Джонса Хопкинса Мэттью Джонсон.

Джонсон также отметил, что некоторых пациентов увлекали эффекты психоделиков. Однако большинство, по его словам, просто отчаянно хотели бросить курить, так как перепробовали множество способов. При этом Джонсон заявил, что результаты эксперимента оказались лучше, чем ожидалось.