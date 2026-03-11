СМИ узнали о планах властей России сократить госрасходы

Российское правительство рассматривает возможность сокращения всех «некритичных» бюджетных расходов на этот год, сообщили источники агентства Reuters.

«Министерство финансов проинформировало ведомства, распределяющие бюджетные средства, о необходимости сокращения расходов. Сейчас они сидят и думают, что сократить», — сказал один из источников.

Два из четырех собеседников журналистов сообщили о готовящемся сокращении на 10%, еще двое подтвердили факт такого обсуждения в российском правительстве, но не уточнили цифры. Минфин не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Источники агентства отметили, что правительство не будет сокращать военные расходы, а также зарплаты чиновникам и социальные выплаты, снижение которых может вызвать недовольство в обществе.

«Это всегда делается путем оптимизации несущественных расходов. Некоторые новые проекты будут приостановлены, например, строительство или ремонт дорог», — рассказал один из собеседников журналистов.

Как пояснило агентство, на пятом году войны Россия столкнулась с падением бюджетных доходов от продажи энергоресурсов и замедлением экономического роста, которое сказывается на налоговых поступлениях из других секторов экономики. За первые два месяца 2026 года доходы бюджета от энергоносителей сократились вдвое, а общие доходы упали на 11%.

В связи с этим правительство рассчитывает перенаправить больше средств Фонд национального благосостояния, чтобы не дать ему истощиться. Такие меры могут быть связаны с сокращением госрасходов. В качестве одной из мер рассматривается изменение бюджетного правила.

Сейчас дополнительные нефтяные доходы начинают откладывать в резерв, когда топливо стоит выше 59 долларов за баррель. Власти хотят снизить этот порог, чтобы больше денег от дорогой нефти шло на восстановление резервного фонда, а не на текущие расходы.

При этом сейчас из-за резкого роста цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация изменилась. Спрос на российские энергоресурсы вырос, а США задумались о снятии санкций со страны.

«Решения о масштабах сокращения расходов еще не приняты, поскольку все ждут, как изменится цена на нефть в результате конфликта в Иране», — сказал один из источников.

Другой собеседник журналистов добавил, что рост цен на нефть не будет устойчивым в долгосрочной перспективе, и текущая бюджетная ситуация требует сокращения расходов независимо от краткосрочных колебаний цен на нефть. Все источники Reuters подтвердили, что решение по этому вопросу пока не принято.