Экономика

СМИ узнали о коротком окне на восстановление «тающих» резервов России

2 минуты чтения 19:15

Рост цен на нефть на фоне войны США и Израиля против Ирана не решит бюджетные проблемы Кремля, но может помочь пополнить резервный фонд, который быстро «тает», говорится в материале Bloomberg.

Минфин планирует изменить бюджетное правило. Сейчас дополнительные нефтяные доходы начинают откладывать в резерв, когда нефть стоит выше 59 долларов за баррель. Власти хотят снизить этот порог, чтобы больше денег от дорогой нефти шло на восстановление резервного фонда, а не на текущие расходы.

Из-за войны против Украины Россия часто расходует деньги из Фонда национального благосостояния, который остается основной «подушкой безопасности». По данным Bloomberg, к началу года легкодоступная часть ФНБ была истощена на 60%.

При этом в первые два месяца 2026-го из него изъяли еще 419 миллиардов рублей из-за низких цен на нефть. В результате в Фонде национального благосостояния осталось примерно четыре триллиона рублей ликвидных активов.

В то же время покупатели российской нефти требуют дисконт примерно 30,9 долларов за баррель. Из-за этого даже рост цены на топливо марки Urals до более чем 50 долларов за баррель все еще недостаточен, чтобы быстро восстановить резервы, отметило агентство.

Снижение порога цены нефти может помочь сохранить резервы в долгосрочной перспективе, но поставит власти перед сложным выбором: сокращать расходы или искать новые доходы, например повышать налоги. Если этого не сделать, правительству придется больше занимать, что может усилить инфляцию и замедлить снижение процентных ставок.

Сократить расходы будет сложно, подчеркнули журналисты. Российские власти, по их данным, ожидают, что война в Украине увеличит бюджетные затраты, при этом социальные выплаты остаются одним из приоритетов Владимира Путина. Поэтому, по оценкам экономистов, дефицит бюджета может вырасти, а правительству придется увеличивать заимствования.

Банк России 4 марта также предупредил, что снижение порога цены нефти в бюджетном правиле без сокращения расходов может замедлить снижение ключевой ставки и вынудить регулятор проводить более жесткую кредитно-денежную политику.

