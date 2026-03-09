Трамп позвонил Путину на фоне кризиса цен на нефть

Президент США Дональд Трамп пообщался с Владимиром Путиным. Разговор длился около часа. Стороны обсуждали конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива, которое привело к резкому скачку цен на нефть, сообщил РБК помощник Путин Юрий Ушаков.

«Я сразу скажу, что разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер. Как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Акцент естественно был сделан на ситуацию вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию», — рассказал Ушаков.

Ранее в телефонном разговоре с издание New York Post Трамп заявил, что у него уже готов план действий в связи с резким скачком цен на нефть. Утром 9 марта стоимость одного барреля нефти марки Brent резко взлетела на торгах. Цена доходила до 119 долларов за баррель — за последние три дня рост составил более чем 25%.

«У меня есть план на все, ясно? У меня есть план на все. Вы будете очень довольны», — заявил Трамп в разговоре с журналистами.

После этого, вечером 9 марта, спецпредставитель России Кирилл Дмитриев дал понять, что между Москвой и Вашингтоном может состояться «энергетическая» договоренность.

«Диалог между Россией и США жизненно важен для всего мира, поскольку только совместно с Россией можно восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность. Следите за новостями», — написал Дмитриев в соцсети X.

Американская газета The Wall Street Journal назвала сценарий, при котором цена на нефть марки Brent может достигнуть 215 долларов за баррель, что станет историческим рекордом.