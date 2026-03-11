Щенок таксы и корги стал звездой соцсетей

Видео со щенком-метисом корги и таксы по имени Лотти стало вирусным и набрало более 3,4 миллиона просмотров, обратил внимание Newsweek. Ролик опубликовала в TikTok хозяйка собаки Эмили МакМиллан.

На видео Лотти спокойно сидит на полу в доме своей владелицы. У нее коричнево-белая шерсть, напоминающая окрас корги, при этом длинное тело и короткие лапы, характерные для такс.

«Лотти еще щенок, но мне очень интересно увидеть, как она будет выглядеть, когда вырастет», — говорится в подписи.

Таких метисов называют дорги, то есть помесь корги и таксы. По словам хозяйки Лотти, дорги обычно отличаются ласковым характером и преданностью. Она рассказала, что щенок постоянно следует за ней по дому, быстро осваивает новые команды и уже почти полностью приучен к туалету.

Видео быстро стало популярным и набрало сотни тысяч лайков. В комментариях пользователи TikTok обсуждают необычную внешность щенка и шутят о его характере, отмечая, что и корги, и таксы известны своей упрямостью и «разговорчивостью». Некоторые также делятся фотографиями своих собак и рассказывали о похожих метисах.

Дорги стали популярны во многом благодаря королеве Великобритании Елизавете II, у которой в разное время жили такие собаки. Помесь появилась случайно в 1971 году, когда один из корги королевы по кличке Тайни спарился с таксой Пипкин, принадлежавшей ее сестре, принцессе Маргарет. Позже сестры начали целенаправленно разводить таких метисов.