Интернет и мемы

Блогер решил продавать рекламу на своем лбу

2 минуты чтения 12:01
Блогер решил продавать рекламу на своем лбу

Блогер-комик Уилл Барон объявил о намерении продавать рекламные интеграции, которые будут размещаться на лбу мужчины. Публикацию об этом он разместил в своем аккаунте в соцсети Instagram.

На эту мысль Барона натолкнули комментарии его подписчиков. Он предлагает семь слотов для рекламы, каждый из которых имеет собственную цену. Самое дорогое место (над правой бровью) обойдется в 200 долларов, самое дешевое (над переносицей) в 75 долларов.

Позже он разместил новое видео, в котором представлена иная стоимость. Количество слотов сократилось до четырех, размещение на самом дешевом обойдется в 300 долларов, на самом дорогом — 600 долларов.

При этом реклама будет размещаться лишь на неделю. Блогер опубликовал подробное коммерческое предложение — он пообещал выпускать одно «вирусное» видео в неделю. В нем Барон будет шутить и рассказывать о каждом бренде или блогере, который купит рекламу. 

Увеличение цен он обосновал большим интересом к своему предложению. Он пообещал, что, если место на лбу закончится, рекламодатели смогут купить слот на другой части тела, например, на щеке, груди или руке. Цены на размещение рекламы на этих местах он не огласил. 

В комментариях под первым видео желание выкупить все место на лбу Барона высказал самый популярный блогер мира MrBeast. Приложение для изучения иностранных языков «Дуолинго» попросило предоставить на размышления один рабочий день, а сервис доставки Gopuff заявил, что начальству понравится эта идея.

Некоторые комментаторы также пошутили над предложением Барона. Например, бренд Bellroy, использующий изображение совы в своем логотипе, предложил удвоить выплату блогеру, если он согласится носить шлем с изображением этого животного. Другие же заявили, что купили бы рекламу, но не за такую высокую цену.

Автор:

