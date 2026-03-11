СМИ рассказали о преимуществе Ирана в войне с США

Армия США, ведущая военную операцию против Ирана уже третью неделю, столкнулась с новой для себя проблемой. Ей стал обширный иранский арсенал дешевых баллистических ракет и беспилотников, пишет агентство Bloomberg,

Иран годами наращивал этот арсенал и размещал его на скрытых позициях по всей стране вместе с ракетами противовоздушной обороны, которые не позволили США добиться превосходства в воздухе, такого как во время войн в Ираке, Афганистане и других.

При этом для отражения ударов дешевых и простых в производстве иранских беспилотников американским военным приходится тратить большое количество дорогих и сложных ракет-перехватчиков. В то же время модернизированные с помощью разработок из России и Китая иранские баллистические ракеты неоднократно смогли прорвать оборону американских союзников в регионе.

Несмотря на заявления Пентагона о сокращении числа иранских атак на 80%, Тегеран продолжает наносить удары по целям в странах Персидского залива, нанося значительный материальный урон. Так, 10 марта в результате иранской атаки была парализована работа одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, несколько иранских баллистических ракет и дронов поразили штаб-квартиру Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а другим ударом в Иордании был уничтожен радар самой современной американской мобильной системы противоракетной обороны THAAD стоимостью 300 миллионов долларов.

«Это первая война, где мы видим, что противник обладает такими возможностями», — сказала изданию старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Гриеко.

«Это гонка на выживание: закончатся ли наши запасы ракет-перехватчиков раньше, чем закончатся запасы ракет в Иране», — заявил сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан.

Американские чиновники настаивают, что Иран не сможет выиграть в этом противостоянии, однако, как отмечает Bloomberg, каждый день, когда иранские вооружения продолжает угрожать населению, военным базам и нефтяным объектам на Ближнем Востоке, давление на Белый дом растет.