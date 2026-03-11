Женщина ушла в салон красоты и оставила ребенка умирать в машине в жару

В США суд приговорил 20-летнюю Майю Эрнандес к 15 годам лишения свободы после смерти ее годовалого сына, которого она оставила в автомобиле в жару. Об этом сообщает журнал PEOPLE со ссылкой на судебные документы.

Приговор был вынесен 5 марта. Ранее Эрнандес согласилась на сделку со следствием и признала себя виновной в непредумышленном убийстве. В рамках соглашения обвинение в убийстве первой степени, выдвинутое ранее, было снято.

По данным следствия, трагедия произошла 29 июня 2025 года в городе Бейкерсфилд в штате Калифорния. Как сообщал ранее телеканал KERO-TV, женщина оставила двух своих сыновей — годовалого Амиллио Гутьерреса и его двухлетнего брата — пристегнутыми в детских автокреслах в автомобиле, пока сама пошла в спа-салон на процедуру увеличения губ.

По информации 23 ABC News, дети находились в машине примерно два часа, тогда как сама процедура заняла около 15–20 минут.

Когда Эрнандес вернулась, Амиллио был без сознания. Его доставили в больницу, где он позже скончался. По данным ABC7 Eyewitness News, температура тела ребенка достигала около 41,7 градуса по цельсию. Его двухлетний брат выжил, при этом температура его тела не превышала 37 градусов.

Женщина сообщила полиции, что оставила включенным кондиционер в своем автомобиле, установив температуру на 15 градусов. Однако в машине была функция автоматического отключения двигателя через час работы. В результате дети как минимум час находились в машине без кондиционирования. По данным телеканала KBAK, в тот день температура воздуха составляла около 38 градусов.

Отец погибшего мальчика Росендо Гутьеррес узнал о смерти сына, находясь в тюрьме по другому делу. Позднее он заявил в интервью KBAK, что считает приговор слишком мягким. «Мне кажется, я подвел их, потому что меня не было рядом, чтобы их спасти. Я не думаю, что 15 лет — это достаточно», — сказал он.

Судья Чарльз Бремер также отметил, что во время расследования Эрнандес уже провела более 280 дней под стражей, сообщает KFSN.

На заседании также выступила бабушка погибшего ребенка Кэти Мартинес. Она заявила, что семья навсегда потеряла возможность наблюдать, как мальчик растет и добавила, что 15 лет не кажутся ей достаточным сроком.