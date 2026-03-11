СМИ рассказали о новой «мистической» радиостанции в Европе

После начала конфликта между США, Израилем и Ираном на территории одной из стран Западной Европы начала вещание новая «номерная» радиостанция — она регулярно передает сообщения на персидском, пишет Financial Times (FT).

Издание со ссылкой на комментарии бывших сотрудников американской разведки отмечает, что эта радиостанция, вероятно, является резервным способом связи США со своими агентами в Иране в условиях отключения интернета.

«Если начнется война, это идеальный запасной вариант», — прокомментировал это предположение бывший руководитель представительства ЦРУ в Москве Джон Сифер. Он также отметил, что США не могут позволить себе потерять контакт со своими агентами, поэтому, вероятно, используют альтернативные способы поддерживать связь с ними.

FT сообщает, что станция начала работать всего через несколько часов после нанесения первых ударов по Ирану 28 февраля. Спустия несколько дней была зафиксирована попытка заглушить ее, эксперты считают, что ее мог предпринять Тегеран. Но мужской голос, зачитывающий цифры, быстро начал вести вещание на другой частоте.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку Общество 7 минут чтения

«Номерной» называют радиостанции, передающие зашифрованные сигналы в одностороннем порядке — принимающие их люди должны расшифровать сообщения с помощью специальных блокнотов, отмечает FT.

Вещающая на персидском «номерная» радиостанция, получившая название V32, вышла в эфир впервые за четверть века, пишут журналисты. FT также отмечает, что похожая радиостанция выходила в эфир во время операции США в Афганистане в 2001 году. Но передаваемые ей числовые схемы заставили некоторых наблюдателей сделать вывод о том, что управление станцией ведется из России.

V32 передает запись в эфир дважды в день — в 5:30 и 21:30 по времени Ирана, каждая трансляция длится около полутора часов. Источник отправки сигналов не установлен, а принять их может любой человек, у которого есть коротковолновый радиоприемник, отмечает FT. Если операторы не допускают ошибок, а агенты не будут обнаружены при расшифровке полученных сообщений, то спецслужбы могут бороться с такими радиостанциями только с помощью глушения сигнала.