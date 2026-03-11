EN
Микки Рурка выселили из дома за долги

2 минуты чтения 13:21 | Обновлено: 13:22
Микки Рурка выселили из дома за долги

Американского актера Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе из-за задолженности по аренде. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на судебные документы.

Бывший дом актера вернулся под контроль владельца недвижимости Эрика Т. Голди. Решение было вынесено Высшим судом округа Лос-Анджелес «по умолчанию». Это означает, что Рурк, вероятно, не явился в суд или не ответил на иск в установленный срок, уточняет издание.

О жилищных проблемах 73-летнего Рурка стало известно в декабре. Тогда суд потребовал, чтобы актер освободил дом в течение трех дней или выплатил 59 100 долларов задолженности по аренде. В январе актер попал в объективы камер журналистов, когда выносил вещи из дома. Тогда же сообщалось, что Рурк временно остановился в дорогом отеле в Западном Голливуде, где номера стоят от 550 долларов за ночь.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

После сообщений о возможном выселении пользовательница Лия-Жоэль Джонс запустила на GoFundMe сбор средств в поддержку Рурка. Она пыталась собрать 100 000 долларов. Сам актер заявил, что не просил о такой помощи и не имеет отношения к кампании. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, где пояснил свою позицию.

«Если бы мне нужны были деньги, я бы не просил никакой чертовой благотворительности. Я скорее засуну пистолет себе в задницу и нажму на курок. Моя жизнь очень простая, я не стал бы обращаться к таким внешним источникам», — заявил Рурк.

Менеджер Рурка Кимберли Хайнс, в свою очередь, сообщил журналистам, что актер продолжает получать предложения о работе, однако не соглашается на роли с низкими гонорарами и рассчитывает минимум на 200 000 долларов в день.

Источник Daily Mail ранее описал финансовое положение актера как «бедный богач». По его словам, Рурк может зарабатывать значительные суммы на съемках в фильмах и реалити-шоу, однако быстро тратит деньги и живет фактически «от зарплаты до зарплаты».

