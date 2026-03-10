Тело пропавшего пациента три недели пролежало в шахте лифта больницы

В Майкопе тело внезапно пропавшего перед срочной операцией 69-летнего пациента спустя три недели обнаружили в шахте лифта больницы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Операция была назначена на 13 февраля, накануне к пенсионеру пришел сын, чтобы поддержать и передать вещи. А в день операции с телефона пациента родственникам позвонила медсестра и сказала, что его нет, хотя вещи остались на месте, рассказал журналистам племянник погибшего Роман.

Семья начала поиски и выяснила, что пенсионер вышел из палаты в трико, безрукавке и тапочках. Поиски также осложнило то, что в больнице не работали камеры. Отследить мужчину по камерам на соседних улицах также не удалось.

«Мы рассматривали разные версии — испугался операции и уехал, познакомился с кем-то и его увезли из больницы, с собой у него было около 50 тысяч», — рассказал Роман.

Позже к поискам подключились волонтеры и сотрудники полиции. Они обследовали лесополосы, заброшенные здания и водоемы в Майкопе. Судя по ориентировке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», пенсионера звали Вахтанг Торуа.

Позже пациенты и сотрудники больницы стали жаловаться на неприятный запах рядом с одним из лифтов. Как отметил Роман, шахту он не проверял, так как в администрации медучреждения его заверили, что уже обследовали ее. В итоге именно там 2 марта нашли тело пенсионера, сообщила «Комсомольская правда».

«По всей видимости, дядя вызвал лифт, но кабина не приехала, а двери открылись. Он зашел и упал вниз. Может, это был несчастный случай, а, может, нет. У него были с собой деньги, которые пропали. Сейчас трудно что-то сказать, потому что у нас до сих пор мало информации о том вечере, когда он пропал», — добавил Роман.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по Адыгее Василию Ларину возбудить уголовное дело в связи с сообщениями о плохом содержании майкопской больницы.

В пресс-релизе СК говорится, что в медучреждении по ночам не работает освещение, а лифт регулярно ломается: останавливается либо открывает двери до прибытия кабины. В заявлении СК упоминается гибель 69-летнего пациента в результате падения в шахту.

В региональном управлении ведомства отчитались о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека. Следователи установили, что пациент расположенного на седьмом этаже урологического отделения хотел воспользоваться лифтом. Однако когда двери перед ним открылись, кабины там не было, поэтому мужчина упал в шахту и погиб.