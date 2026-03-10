EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Тело пропавшего пациента три недели пролежало в шахте лифта больницы

2 минуты чтения 21:20

В Майкопе тело внезапно пропавшего перед срочной операцией 69-летнего пациента спустя три недели обнаружили в шахте лифта больницы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Операция была назначена на 13 февраля, накануне к пенсионеру пришел сын, чтобы поддержать и передать вещи. А в день операции с телефона пациента родственникам позвонила медсестра и сказала, что его нет, хотя вещи остались на месте, рассказал журналистам племянник погибшего Роман.

Семья начала поиски и выяснила, что пенсионер вышел из палаты в трико, безрукавке и тапочках. Поиски также осложнило то, что в больнице не работали камеры. Отследить мужчину по камерам на соседних улицах также не удалось.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

«Мы рассматривали разные версии — испугался операции и уехал, познакомился с кем-то и его увезли из больницы, с собой у него было около 50 тысяч», — рассказал Роман.

Позже к поискам подключились волонтеры и сотрудники полиции. Они обследовали лесополосы, заброшенные здания и водоемы в Майкопе. Судя по ориентировке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», пенсионера звали Вахтанг Торуа.

Позже пациенты и сотрудники больницы стали жаловаться на неприятный запах рядом с одним из лифтов. Как отметил Роман, шахту он не проверял, так как в администрации медучреждения его заверили, что уже обследовали ее. В итоге именно там 2 марта нашли тело пенсионера, сообщила «Комсомольская правда».

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

«По всей видимости, дядя вызвал лифт, но кабина не приехала, а двери открылись. Он зашел и упал вниз. Может, это был несчастный случай, а, может, нет. У него были с собой деньги, которые пропали. Сейчас трудно что-то сказать, потому что у нас до сих пор мало информации о том вечере, когда он пропал», — добавил Роман.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по Адыгее Василию Ларину возбудить уголовное дело в связи с сообщениями о плохом содержании майкопской больницы.

В пресс-релизе СК говорится, что в медучреждении по ночам не работает освещение, а лифт регулярно ломается: останавливается либо открывает двери до прибытия кабины. В заявлении СК упоминается гибель 69-летнего пациента в результате падения в шахту.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

В региональном управлении ведомства отчитались о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека. Следователи установили, что пациент расположенного на седьмом этаже урологического отделения хотел воспользоваться лифтом. Однако когда двери перед ним открылись, кабины там не было, поэтому мужчина упал в шахту и погиб.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву