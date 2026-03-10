EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Школьный учитель погиб во время неудачного пранка от учеников

2 минуты чтения 08:29 | Обновлено: 08:32

Школьный учитель Джейсон Хьюз из американского штата Джорджия погиб во время пранка, организованного его учениками. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

Пятеро учеников прибыли к его дому с рулонами туалетной бумаги, которую они перебрасывали через деревья. Хьюз знал о пранке и решил удивить подростков, выйдя к ним из своего дома. Он поскользнулся на скользкой земле и упал на дорогу, а один из уже уезжавших учеников переехал мужчину на своем пикапе.

Жена Хьюза Лора в заявлении для СМИ отметила, что ее муж и ученики не конфликтовали, а относились друг к другу с любовью. По ее словам, в тот день Джейсон не собирался ругать их за проникновение на территорию своего дома — он собирался устроить им сюрприз.

NYT отмечает, что наезд на учителя случился после того, как ученики решили покинуть место пранка. Журналисты не пишут про то, что находившийся за рулем пикапа 18-летний Джейден Райан Уоллес видел лежащего на земле мужчину и переехал его намеренно.

В офисе местного шерифа рассказали, что Уоллес и другие ученики остановились после наезда, чтобы оказать Хьюзу первую помощь. Позже на место происшествия прибыла бригада скорой помощи и отвезла его в больницу. В ней и был зафиксирован факт смерти мужчины.

Сейчас всех пятерых учеников полиция считает виновными в незаконном проникновении на частную территорию и ее загрязнение. Би-би-си отмечает, что Уоллесу также предъявлено обвинение по статье об убийстве по неосторожности. Жена погибшего учителя отметила, что его семья поддерживает снятие обвинений со всех учеников. Она заявила, что их осуждение станет еще одной трагедией того вечера, которая разрушит жизни еще большего количества людей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву