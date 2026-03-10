Школьный учитель погиб во время неудачного пранка от учеников

Школьный учитель Джейсон Хьюз из американского штата Джорджия погиб во время пранка, организованного его учениками. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Пятеро учеников прибыли к его дому с рулонами туалетной бумаги, которую они перебрасывали через деревья. Хьюз знал о пранке и решил удивить подростков, выйдя к ним из своего дома. Он поскользнулся на скользкой земле и упал на дорогу, а один из уже уезжавших учеников переехал мужчину на своем пикапе.

Жена Хьюза Лора в заявлении для СМИ отметила, что ее муж и ученики не конфликтовали, а относились друг к другу с любовью. По ее словам, в тот день Джейсон не собирался ругать их за проникновение на территорию своего дома — он собирался устроить им сюрприз.

NYT отмечает, что наезд на учителя случился после того, как ученики решили покинуть место пранка. Журналисты не пишут про то, что находившийся за рулем пикапа 18-летний Джейден Райан Уоллес видел лежащего на земле мужчину и переехал его намеренно.

В офисе местного шерифа рассказали, что Уоллес и другие ученики остановились после наезда, чтобы оказать Хьюзу первую помощь. Позже на место происшествия прибыла бригада скорой помощи и отвезла его в больницу. В ней и был зафиксирован факт смерти мужчины.

Сейчас всех пятерых учеников полиция считает виновными в незаконном проникновении на частную территорию и ее загрязнение. Би-би-си отмечает, что Уоллесу также предъявлено обвинение по статье об убийстве по неосторожности. Жена погибшего учителя отметила, что его семья поддерживает снятие обвинений со всех учеников. Она заявила, что их осуждение станет еще одной трагедией того вечера, которая разрушит жизни еще большего количества людей.