Мир

Тысячи авторов опубликовали пустую книгу

2 минуты чтения 11:52

В Великобритании около 10 тысяч писателей присоединились к масштабной кампании по защите авторских прав. Как сообщает The Guardian, они опубликовали «пустую» книгу в знак протеста компаниям, тайно разрабатывающими искусственный интеллект на базе их произведений.

Единственным содержанием книги под названием Don’t Steal This Book («Не крадите эту книгу») является список авторов, поддержавших инициативу. Сообщается, что такие экземпляры распространяются на Лондонской книжной ярмарке, которая проходит в эти дни. На той же ярмарке издатели планируют представить инициативу по лицензированию использования ИИ.

Эта акция приурочена к неделе, когда правительство Великобритании должно представить оценку экономических последствий предлагаемых изменений в законодательстве об авторском праве, а также отчет о ходе консультаций по правовой реформе. Основное предложение правительства предполагает, что компании, занимающиеся ИИ, смогут использовать защищенные авторским правом произведения без разрешения правообладателя, если только автор заранее не заявит об отказе от участия в этом процессе.

«Правительство стремится к режиму авторского права, который ценит и защищает человеческое творчество, вызывает доверие и одновременно способствует инновациям. Мы продолжим тесно взаимодействовать с творческим сектором по этому вопросу и выполним свое обязательство представить обновление парламенту к 18 марта», — сообщил The Guardian неназванный представитель правительства.

Организатор проекта по защите авторских прав, композитор и активист Эд Ньютон-Рекс, заявил, что вся индустрия искусственного интеллекта «построена на украденных работах, взятых без разрешения и оплаты».

«Это вовсе не преступление без жертв — генеративный ИИ конкурирует с самими авторами, лишая их средств к существованию, и правительство должно защитить творческих людей, не узаконивая кражу их произведений», — заявил он.

Отмечается, что среди известных артистов, выступивших против возможного смягчения законодательства об авторском праве, значится музыкант Элтон Джон, который назвал правительство «абсолютными неудачниками».

