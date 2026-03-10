EN
Десятки россиян оказались под угрозой депортации из Казахстана

2 минуты чтения 14:54 | Обновлено: 15:14

В Казахстане десятки россиян-мужчин призывного возраста проходят свидетелями уголовного дела о поддельных регистрациях временного пребывания (РВП), пишет проект «Слово защите». Сообщается, что из-за этой ситуации в ближайшее время может начаться масштабная высылка антивоенных россиян на родину. 

Как рассказали проекту неназванные правозащитники, занимающиеся помощью российским эмигрантам, расследование по этому уголовному делу началось в конце февраля 2026 года. Его ведет Комитет национальной безопасности Казахстана. 

Отмечается, что следователи допрашивают по три-четыре человека в день. Предполагаемых организаторов мошенничества пока не задержали.

Как напоминает «Слово защите», для получения РВП на срок до одного года Казахстан требует официальное трудоустройство и регистрацию по месту жительства. Однако многие эмигранты обращались к мошенникам за фальшивыми документами, на что правительство часто закрывало глаза, отмечает проект. Сообщается, что это происходило из-за неимения у властей механизмов гуманитарной помощи и легализации такого большого количества иностранцев, прибывших в страну после 2022 года.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Тем не менее, со временем миграционная политика Казахстана стала ужесточаться. «Слово защите» пишет, что изменение правил пребывания в стране может быть связано не с внутренними потребностями Казахстана, а с интересами Кремля. Учитывая, что уголовное дело ведет КНБ, а не миграционная полиция, Казахстан может готовить массовую высылку россиян по согласованным с Россией спискам, утверждают в проекте. Отмечается, что официально это позволит избежать обвинений в нарушении Женевской конвенции о правах беженцев.

Правозащитники тем временем настоятельно рекомендуют фигурантам дела покинуть Казахстан самостоятельно, пока это возможно. По их словам, рассчитывать на помощь юристов внутри страны практически не стоит, так как многие местные организации зависят от КНБ в своей работе и не могут оказывать независимую защиту.

«Слово защите» пишет, что с каждым годом сотрудничество России и Казахстана в вопросе эмигрантов становится активнее. Так, в 2026 власти решили экстрадировать сразу двух российских активистов — бывшую волонтерку штаба Навального из Санкт-Петербурга Юлию Емельянову, а также чеченского оппозиционного активиста Мансура Мовлаева.

