Мир

Неизвестная обстреляла дом Рианны из винтовки

08:55

Неизвестная женщина приехала на машине к дому певицы Рианны в Беверли-Хиллз и несколько раз выстрелила в него из штурмовой винтовки, а затем попыталась скрыться. Об этом пишут Би-би-си, ABC News и Los Angeles Times.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Телеканал CBS News опубликовал сюжет с места происшествия. На кадрах видны несколько отверстий, оставленных на воротах дома выстрелами. Журналисты отмечают, что представители полиции подтвердили информацию об обстреле дома певицы.

CBS News со ссылкой на переговоры полицейских отмечает, что власти преследовали подозреваемую, передвигавшуюся на машине Tesla. Из них также следует, что женщина была задержана у здания одного из местных торговых центров.

О задержании неизвестной пишет и Би-би-си. Ее имя на момент публикации новости власти не огласили. Отсутствует и информация о причинах, которые привели к решению о выстрелах в сторону дома Рианны.

Los Angeles Times со ссылкой на анонимный источник пишет, что Рианна могла находиться дома во время инцидента. Полиция не комментировала эту информацию, другие источники также пока не ее подтверждали. О состоянии певицы, ее партнера рэпера ASAP Rocky и их трех малолетних детей журналисты не сообщают.

ABC News пишет, что ни один из выстрелов не привел к повреждениям внутри дома — одна пуля попала в припаркованный рядом с ним автомобиль, еще несколько отверстий от выстрелов были найдены на наружной части жилья Рианны. Медиа отмечает, что автомобиль подозреваемой полиция преследовала с помощью вертолета.

В 2023 и 2018 годах в дом Рианны также вторгались ее поклонники — певица не была знакома с ними. В 2023 году мужчина не смог проникнуть в дом и был отпущен полицией после задержания, а в 2018 году сталкер сумел пройти в дом и провел там около суток, пока самой Рианны не было на месте.

Горящие новости
