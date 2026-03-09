Художник зашел в реку в костюме из подгузников и подцепил опасную инфекцию

Британский перформанс-художник Зак Меннелл зашел в воды Темзы в костюме, сшитом из 24 подгузников. Таким образом он попытался привлечь внимание к проблеме загрязнения рек сточными водами. Но в итоге заразился инфекцией, передающейся через мочу крыс, пишет The Guardian.

Перформанс прошел на берегу Темзы на юго-востоке Лондона. Меннелл зашел в реку почти по пояс, пока за происходящим наблюдали зрители. По мере того как художник погружался глубже, его костюм из подгузников постепенно впитывал речную воду и отходы.

Акция стала финалом художественного проекта под названием (para)site. Меннелл говорит, что посвятил его проблеме сброса сточных вод в британские водоемы, а также риторике, в которой получателей социальных пособий нередко называют «обузой для общества» или «паразитами». Художник решил буквально обыграть эту метафору. «Я подумал: хорошо, тогда я стану паразитом», — рассказал он журналистам.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку Общество 7 минут чтения

Однако перформанс оказался более опасным, чем предполагалось. После контакта с водой Темзы Меннелл заразился болезнью Вейля, разновидностью лептоспироза. Эта инфекция может передаваться через воду, загрязненную мочой животных, чаще всего крыс. Она может вызывать высокую температуру, головную и мышечную боль, а в тяжелых случаях желтуху, почечную недостаточность и внутренние кровотечения.

В своих работах Меннелл часто использует собственное тело, соединяя личные переживания и политические темы. Художник вырос в графстве Эссекс и говорит, что Темза занимает важное место в его жизни и творчестве. Он приходил к реке в сложные периоды жизни и продолжает возвращаться к ней в своих проектах. Костюм из подгузников Меннелл сначала пытался сохранить , однако сделать это не удалось из-за ужасного запаха, который он источал после погружения в Темзу.