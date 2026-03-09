Кошек начали использовать для помощи людям с аутизмом и тревожными расстройствами

В Испании домашние кошки стали участниками психосоциальной и образовательной терапии для людей с аутизмом, тревожными и другими ментальными расстройствами. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на одного из терапевтов ассоциации Biak Bat в городе Альсасуа на севере страны.

«Кошки способствуют развитию эмоциональной регуляции, повышению самооценки, управлению гневом, развитию социальных навыков и формированию безопасных привязанностей. Мы работаем с разными кошками, которые сильно отличаются по своим навыкам и характеру», — рассказала женщина журналистам.

Одним из наиболее ценных для терапии качеств кошек является, по ее словам, их спокойное и ненавязчивое поведение. В ходе занятий пациенты центра не только ухаживают за этими животными, но и играют, а также выполняют специальные упражнения, направленные на развитие концентрации, самоконтроля и уверенности в себе.

Как отметила собеседница издания, занятия с участием кошек помогают людям лучше справляться со стрессом, контролировать импульсы и формировать устойчивые эмоциональные связи.

В публикации говорится, что до сих пор наиболее популярными животными для использования при терапии ментальных расстройств были собаки. Однако специалисты Biak Bat убеждены, что псы подходят не всем пациентам, а для некоторых наиболее полезны именно занятия с кошками, чье «более независимое и предсказуемое поведение» позволяет создать спокойную атмосферу во время терапевтических сессий.

Как отмечает агентство, среди пациентов центра есть дети и с аутизмом и гиперактивностью, а также взрослые, страдающие от тревожных расстройств, стресса или переживающие сложные жизненные ситуации. Кроме того, специалисты центра проводят выездные занятия в домах престарелых.