EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их

2 минуты чтения 17:58

Мальчик из Нижнего Новгорода решил сделать подарок своей матери накануне 8 Марта и купить ей цветы, однако сотрудники магазина отказались их продать, сославшись на малый возраст покупателя. Новость об этом, опубликованная в телеграм-канале «112», завирусилась в соцсетях.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

В прикрепленном к посту видео женщина рассказывает, что ее ребенок попросил разрешения зайти в магазин цветов. Оттуда он вышел в слезах и рассказал, что цветы ему не продали. Позже они пошли в магазин вместе, во второй раз цветы купить удалось.

«112» отмечает, что ролик завирусился в интернете. Слова с поддержкой в адрес мальчика записали пожарные, борцы смешанных единоборств и солдаты российской армии. Администрация магазина объяснила решение своих сотрудников внутренней политикой — сотрудники могли бы столкнуться с претензиями со стороны родителей, если бы согласились продать цветы.

«Комсомольская правда» отмечает, что ролик действительно завирусился в сети и собрал большое количество комментариев с поддержкой мальчика. Некоторые из пользователей отметили, что магазин действительно не имел права продавать цветы без присутствия родителей.

Так, один из комментаторов напомнил, что Гражданский кодекс России разрешает детям в возрасте от шести до 14 лет совершать лишь мелкие бытовые сделки, поэтому магазин действовал в соответствии с юридическими нормами.

Другие пользователи также отметили, что желание вступиться за ребенка должно сочетаться с оценкой юридической стороны произошедшего. Журналисты цитируют один из комментариев, автор которого сообщил, что покупка букета цветов может не соответствовать статусу мелкой бытовой сделки, поэтому сотрудники магазина лишь попытались избежать юридических рисков. Четкое определение такой сделки в российском законодательстве отсутствует.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам