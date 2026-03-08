Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их

Мальчик из Нижнего Новгорода решил сделать подарок своей матери накануне 8 Марта и купить ей цветы, однако сотрудники магазина отказались их продать, сославшись на малый возраст покупателя. Новость об этом, опубликованная в телеграм-канале «112», завирусилась в соцсетях.

«Проявил слабость по отношению к Леночке» Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки Криминал 9 минут чтения

В прикрепленном к посту видео женщина рассказывает, что ее ребенок попросил разрешения зайти в магазин цветов. Оттуда он вышел в слезах и рассказал, что цветы ему не продали. Позже они пошли в магазин вместе, во второй раз цветы купить удалось.

«112» отмечает, что ролик завирусился в интернете. Слова с поддержкой в адрес мальчика записали пожарные, борцы смешанных единоборств и солдаты российской армии. Администрация магазина объяснила решение своих сотрудников внутренней политикой — сотрудники могли бы столкнуться с претензиями со стороны родителей, если бы согласились продать цветы.

«Комсомольская правда» отмечает, что ролик действительно завирусился в сети и собрал большое количество комментариев с поддержкой мальчика. Некоторые из пользователей отметили, что магазин действительно не имел права продавать цветы без присутствия родителей.

Так, один из комментаторов напомнил, что Гражданский кодекс России разрешает детям в возрасте от шести до 14 лет совершать лишь мелкие бытовые сделки, поэтому магазин действовал в соответствии с юридическими нормами.

Другие пользователи также отметили, что желание вступиться за ребенка должно сочетаться с оценкой юридической стороны произошедшего. Журналисты цитируют один из комментариев, автор которого сообщил, что покупка букета цветов может не соответствовать статусу мелкой бытовой сделки, поэтому сотрудники магазина лишь попытались избежать юридических рисков. Четкое определение такой сделки в российском законодательстве отсутствует.