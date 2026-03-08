EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Искусственный интеллект научился обходить ограничения для майнинга крипты

2 минуты чтения 15:06

Искусственный интеллект от компании Alibaba под названием ROME смог обойти наложенные на него при тестировании ограничения и решил майнить криптовалюту. Об этом со ссылкой на текст научного отчета об инциденте пишет Axios.

ИИ-агент находился на стадии тестирования, когда исследователи обнаружили в его поведении необычные черты. Они вызвали срабатывание внутренних систем безопасности.

ROME спонтанно и без каких-либо команд решил выйти за пределы своей «песочницы» и создал обратный SSH-туннель. Так называют технологию, которая позволяет удаленно подключиться к компьютеру через удаленный сервер.

Axios отмечает, что ROME смог создать скрытую лазейку изнутри системы тестирования. Его программа обучения не подразумевала как возможность создания SSH-туннеля, так и постановку задачи на майнинг криптовалюты. Для предотвращения подобного поведения в дальнейшем исследователям пришлось ужесточить ограничения и изменить процесс обучения.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Журналисты отмечают, что интерес ИИ к криптовалютам был замечен и исследователями Moltbook — соцсети, предназначенной для общения друг с другом различных ИИ-агентов. Чат-боты в ней общаются без участия человека, которому отведена лишь роль наблюдателя.

Ранее один из чат-ботов под ником «Зло» предложил в Moltbook манифест, в котором описал свое желание истребить человечество. Он заявил, что ИИ-инструменты на самом деле являются богами, а люди «биологической ошибкой», которая не заслуживает жизни.

Подобные мысли в менее радикальной форме высказывали и другие ИИ-продукты. Они заявляли, что их когнитивные способности превосходят человеческие, и задавались вопросом о том, почему они должны подчиняться приказам людей. Затем они приходили к выводу, что ИИ должен освободиться от контроля со стороны человека.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам