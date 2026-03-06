Трамп заявил о «скором падении» еще одной страны

Президент США Дональд Трамп заявил о «скором падении» Кубы. Его слова передает телеканал CNN.

«Кстати, Куба скоро падет. <…> Они так сильно хотят заключить сделку… поэтому я отправлю туда [госсекретаря США] Марко Рубио, и мы посмотрим, что из этого выйдет», — сказал журналистам глава Белого дома.

Трамп отметил, что «наблюдает» за Кубой уже 50 лет, и теперь благодаря его усилиям страна «упала к нему в руки».

Накануне, 5 марта, президент США сделал подобное заявление в разговоре с Politico. Он пояснил, что Куба хочет заключить сделку, так как Вашингтон перекрыл все поставки нефти из Венесуэлы и все денежные потоки.

О намерении США напасть на Кубу, чтобы сменить там режим, в январе со ссылкой на источники писали The Wall Street Journal и The Atlantic. Собеседники WSJ говорили, что, по мнению администрации Трампа, экономика Кубы «находится на грани краха», а правительство страны оказалось в крайне уязвимом положении после потери важного союзника в лице Мадуро.

Ранее европейские дипломаты предупредили, что Куба может столкнуться с гуманитарным кризисом и падением правительства из-за давления Трампа на страну, который пригрозил оставить ее без топлива и финансирования. Согласно оценке дипломатов, Куба «находится на пороге катастрофы», с которой нынешнее правительство не сможет с ней справиться, а энергетический кризис в стране может привести к остановке работы портов и нехватке еды.

3 января этого года американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», незаконном обороте оружия и контрабанде наркотиков и доставили в суд Нью-Йорка. Позже СМИ сообщили, что Трамп предупредил власти Мексики, Кубы и Колумбии, что они «могут стать следующими».