СМИ назвали следующую цель Трампа после Ирана

2 минуты чтения 09:25

Своей следующей целью после Ирана, удары по которому США и Израиль начали 28 февраля, американский президент Дональд Трамп считает Кубу. Об этом пишет журнал The Atlantic, ссылаясь на неназванного представителя администрации Соединенных Штатов.

По его словам, Трамп убежден, что свержение коммунистического режима на острове сделает его более популярным, чем такие президенты-республиканцы, как Рональд Рейган и Ричард Никсон.

Президент чувствует себя «на подъеме» и убежден, что «это работает», пояснил собеседник издания. Другие источники журнала рассказали, что Трамп хочет стать первым президентом США, которому хватит мужества «завершить то, к чему другие лишь подступали».

Ранее телеканал CNN сообщал, что блокада Кубы, организованная США с требованием политических изменений на острове, оставила его без топлива и продовольствия, спровоцировав самый глубокий экономический спад в истории страны. При этом в публикации отмечалось, что жизнь на грани экономического коллапса может обернуться гуманитарным кризисом.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

28 февраля, отвечая на вопросы журналистов на лужайке перед Белым домом, Трамп допустил «дружественный захват» Кубы США. «Кубинское правительство ведет с нами переговоры. Как вы знаете, у них большие неприятности. У них нет денег. Сейчас у них нет ничего. Но они ведут переговоры с нами. И, возможно, мы совершим дружеский захват Кубы», — сказал он тогда.

При этом американский президент добавил, что считает Кубу «мягко говоря, страной-неудачницей». По его словам, в детстве он много слышал об этом острове и о том, как там «все хотели перемен». 

