СМИ: США захотели свергнуть власть в еще одной стране

Воодушевленная захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро администрация президента США Дональда Трампа задумалась о смене власти на Кубе. США начали искать людей в кубинском правительстве, которые могли бы помочь свергнуть коммунистический режим в стране к концу этого года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

По их данным, администрация Трампа считает, что экономика Кубы «находится на грани краха», а правительство страны оказалось в крайне уязвимом положении после потери важного союзника в лице Мадуро.

The Wall Street Journal отмечает, что у американских чиновников пока нет четкого плана по свержению коммунистического правительства, которое находится у власти на Кубе почти семь десятилетий, но в то же время они рассматривают недавний захват Мадуро и дальнейшие уступки со стороны союзников Венесуэлы как образец действий и как предупреждение для Кубы, заявили источники издания.

Ранее европейские дипломаты предупредили, что Куба может столкнуться с гуманитарным кризисом и падением правительства из-за давления Трампа на страну, который пригрозил оставить ее без топлива и финансирования. Согласно оценке дипломатов, Куба «находится на пороге катастрофы», с которой нынешнее правительство не сможет с ней справиться, а энергетический кризис в стране может привести к остановке работы портов и нехватке еды.

После захвата Мадуро Трамп заявил, что режим на Кубе «вот-вот падет» и что страна получала весь свой доход от венесуэльской нефти, которого она теперь лишилась.

Захват американскими военными Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес произошел 3 января. Их обвинили в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и контрабанде наркотиков и доставили в суд Нью-Йорка. Позже СМИ сообщили, что Трамп предупредил власти Мексики, Кубы и Колумбии, что они «могут стать следующими»,