СМИ назвали потенциальные цели США после удара по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп направил правительствам Мексики, Кубы и Колумбии предупреждение о том, что они «могут стать следующими». Все три страны ранее осудили американскую операцию в Венесуэле по захвату бывшего президента Николаса Мадуро, пишет Axios.

«Я думаю, что мы обязательно поговорим о Кубе, потому что Куба сейчас находится в плачевном состоянии, очень плачевном, и мы хотим помочь людям, которые страдали много-много лет», — заявил Трамп после того, как сообщил, что бойцы элитного подразделения Delta Force захватили Мадуро и его жену.

Axios также приводит слова госсекретаря США Марко Рубио, родители которого бежали из Кубы, что если бы он сейчас находился в правительстве страны, то как минимум был бы обеспокоен после американской операции в Венесуэле.

Отдельно Трамп высказался и в адрес президента Колумбии Густаво Петро, обвинив его в производстве наркотиков, которые транспортируются на территорию США. Месяцем ранее, 22 декабря, глава Белого дома посоветовал Петро «следить за своей задницей» и рассказал, что на территории Колумбии якобы действуют как минимум три крупные фабрики по производству кокаина.

В эфире Fox News Трамп негативно высказался и о Мексике, заявив, что страной управляют наркокартели, поэтому со страной «надо что-то делать».

«Я много раз спрашивал президента Мексики, хотите ли вы, чтобы мы уничтожили картели. «Нет, нет, нет, господин президент, нет, нет, нет, пожалуйста». Поэтому мы должны что-то сделать», — сказал Трамп американским журналистам.

Среди возможных целей США после удара по Венесуэле издание The Guardian также называет Иран и Данию. Несмотря на то, что администрация США попыталась обосновать захват Мадуро юридически, предъявив ему ряд уголовных обвинений, обозреватель Джулиан Борген отметил, что Америка не скрывает интереса к контролю над природными ресурсами других стран.

После того, как США провели военную операцию в Венесуэле утром 3 января, крупнейшим американским нефтяным компаниям предложили инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы, чтобы получить компенсации за потерянные там ранее активы.