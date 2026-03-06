Американских айтишников начали стимулировать снюсом

Технологические компании в США начали устанавливать в офисах вендинговые автоматы с упаковками снюса, рассчитывая повысить продуктивность сотрудников. Об этом сообщает Fortune.

По информации издания, стартапы Lucy и Sesh разместили автоматы со снюсом в офисе разработчика программного обеспечения Palantir в Вашингтоне. Упаковку может бесплатно взять сотрудник или гость старше 21 года. Palantir оплачивает их поставку, сообщил представитель компании The Wall Street Journal.

Глава стратегических инициатив Palantir Элиано Юнес ранее опубликовал в X фотографию автомата Lucy, заполненного упаковками со снюсом, сопроводив ее подписью о сотрудничестве с брендом.

Стартап Sesh имеет и финансовую связь с Palantir: он получил 40 миллионов долларов инвестиций от фонда 8VC, основанного сооснователем Palantir Джо Лонсдейлом. По словам Лонсдейла, его заинтересовал проект как «бездымная альтернатива» традиционным никотиновым продуктам. «Люди больше не хотят вейпить», — сказал он Fortune.

Использование никотиновых паучей вписывается в более широкий тренд на биохакинг, популярный в IT-индустрии. В Кремниевой долине предприниматели и разработчики все чаще экспериментируют со способами повышения когнитивной и физической эффективности.

Хотя снюс обычно классифицируется как табачная продукция, непосредственно табака он не содержит. Пакетики изготавливаются из целлюлозы, а никотин смешивается с ароматизаторами и подсластителями. Такой способ его приема не связан с курением и не затрагивает окружающих, отметили журналисты.

Тем не менее врачи отмечают, что подобные продукты не решают проблему зависимости. «Если цель в том, чтобы избавиться от никотиновой зависимости, снюс — не лучший способ», — заявила Дженнифер Кофер из Онкологического центра MD Anderson при Техасском университете.

Подобный эксперимент провел и другой технологический стартап. Основатель приложения для здравоохранения на базе искусственного интеллекта Hello Patient Алекс Коэн рассказал The Wall Street Journal, что установил холодильник со снюсом в офисе компании в Остине, заметив упаковки с ним на столах сотрудников.

Позже предприниматель заявил, что решил отказаться от снюса, когда начал использовать по два-три пакетика в день. Позднее он уточнил в комментарии Fortune, что его заявление о зависимости было намеренно гиперболизированным и шуточным, добавив, что употребляет снюс «в небольших дозах и только во время работы».