Женщина отказалась от соцсетей почти на два месяца и поделилась результатами

Жительница Калифорнии Иона Бурсиага «залипала» в социальных сетях по восемь часов в день. Она не могла справиться со своей тягой, которая неотвратимо заводила ее в TikTok. Но в один день женщина решила отказаться от подобной привычки, передает Newsweek.

Бурсиага хотела стать более сосредоточенной и научиться лучше распоряжаться свободным временем. Тогда она отказалась от просмотров социальных сетей на 35 дней. Однако позже женщина продлила этот срок до 50 дней.

«К третьему дню я заметила, что мой большой палец будто живет собственной жизнью, но я просто сбавляла темп и закрывала приложение, если все-таки его открывала. Наибольший эффект, кажется, дали 10-й и 11-й дни, потому что к тому моменту я уже активно с этим боролась», — рассказала Бурсиага.

Первым изменением, которое заметила женщина, стало улучшение ее концентрации. По ее словам, она действительно научилась уделять внимание другим вещам, не отвлекаясь на телефон. Вместо того, чтобы инстинктивно открывать социальные сети, женщина стала более продуктивной.

Также Бурсиага рассказала Newsweek, что благодаря отказу от социальных сетей у нее появилось время для создания собственных нарядов, хотя раньше она копировала стили, которые видела в интернете. «Я не осознавала, что на меня постоянно обрушиваются образы, реклама, тренды, даже личный стиль других людей, и что это оказывает на меня влияние», — рассказала женщина.

Согласно отчету Американской ассоциации оптометристов (AOA), подготовленному совместно с Deloitte, более 104 миллионов американцев трудоспособного возраста ежедневно проводят перед экранами более семи часов в день. В исследовании говорится, что такое количество времени у экрана считается чрезмерным, и у людей могут развиваться проблемы со зрением, начинаться головные боли и мигрени.