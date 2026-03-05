EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Женщина отказалась от соцсетей почти на два месяца и поделилась результатами

2 минуты чтения 19:23

Жительница Калифорнии Иона Бурсиага «залипала» в социальных сетях по восемь часов в день. Она не могла справиться со своей тягой, которая неотвратимо заводила ее в TikTok. Но в один день женщина решила отказаться от подобной привычки, передает Newsweek.

Бурсиага хотела стать более сосредоточенной и научиться лучше распоряжаться свободным временем. Тогда она отказалась от просмотров социальных сетей на 35 дней. Однако позже женщина продлила этот срок до 50 дней.

«К третьему дню я заметила, что мой большой палец будто живет собственной жизнью, но я просто сбавляла темп и закрывала приложение, если все-таки его открывала. Наибольший эффект, кажется, дали 10-й и 11-й дни, потому что к тому моменту я уже активно с этим боролась», — рассказала Бурсиага.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Первым изменением, которое заметила женщина, стало улучшение ее концентрации. По ее словам, она действительно научилась уделять внимание другим вещам, не отвлекаясь на телефон. Вместо того, чтобы инстинктивно открывать социальные сети, женщина стала более продуктивной.

Также Бурсиага рассказала Newsweek, что благодаря отказу от социальных сетей у нее появилось время для создания собственных нарядов, хотя раньше она копировала стили, которые видела в интернете. «Я не осознавала, что на меня постоянно обрушиваются образы, реклама, тренды, даже личный стиль других людей, и что это оказывает на меня влияние», — рассказала женщина.

Согласно отчету Американской ассоциации оптометристов (AOA), подготовленному совместно с Deloitte, более 104 миллионов американцев трудоспособного возраста ежедневно проводят перед экранами более семи часов в день. В исследовании говорится, что такое количество времени у экрана считается чрезмерным, и у людей могут развиваться проблемы со зрением, начинаться головные боли и мигрени.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок