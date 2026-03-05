Зеленский предложил Западу сделку

Украине поступают запросы от ЕС и США с предложением поделиться со странами Персидского залива опытом по перехвату беспилотников. Об этом в интервью Rai Italia заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы открыты. Если их представители приедут, мы предоставим экспертизу. Тем более есть запрос от европейцев и от Соединенных Штатов Америки. К нам поступают запросы, что нужно с партнерами из Ближнего Востока поделиться опытом», — сказал он.

По его словам, такое сотрудничество может включать обмен технологиями и вооружением.

«Что касается оружия — мы сами находимся в состоянии войны. И я сказал абсолютно откровенно: у нас есть дефицит того, что есть у них. У них есть ракеты для Patriot, но они не смогут уничтожить сотни или тысячи „шахедов» ракетами для Patriot – это дорого. Для людей ничего не жалко, понятно, но у них просто нет такого количества ракет. Поэтому им нужны перехватчики дронов, которые есть у нас. А у нас есть дефицит ракет РАС-2, РАС-3. Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент однако выразил обеспокоенность тем, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке США могут перераспределить системы ПВО и ракеты-перехватчики в пользу защиты собственных интересов и союзников, что потенциально может сократить поставки Украине.

Тем временем деловая газета Financial Times сообщает, что США и правительство одной из стран Персидского залива уже ведут переговоры о покупке украинских перехватчиков дронов. «Очевидно, что интерес к украинским перехватчикам беспилотников резко растет, поскольку они способны уничтожать Shahed по очень низкой цене», — рассказал неназванный чиновник из Украины.

Газета отмечает, что Украина «стала пионером» в использовании перехватчиков дронов стоимостью всего несколько тысяч долларов для уничтожения российских аналогов дронов «Шахед». Последние, как сообщается, стоят около 30 тысяч долларов, тогда как ракеты-перехватчики вроде PAC-3, применяемые в системе Patriot, стоят более 13,5 миллиона долларов за каждую.