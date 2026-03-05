EN
Политика

Трамп оценил войну в Иране

2 минуты чтения 01:01 5 марта | Обновлено: 01:02 5 марта
Президент США Дональд Трамп назвал Иран «страшной страной, вышедшей из-под контроля». Он также дал оценку продолжающейся пятый день военной операции, сообщает Белый дом в трансляции на YouTube.

«Кто-то спросил, как бы вы оценили ситуацию по десятибалльной шкале. Я ответил примерно на 15 баллов из 10», — заявил Трамп в ходе круглого стола, посвященного защите прав потребителей.

Глава Белого дома отметил, что если бы «США не ударили первыми по Ирану, то Иран сделал бы это с Израилем». По мнению Трампа, случаются плохие вещи, когда «у сумасшедших людей есть ядерное оружие.

В ходе круглого стола Трамп также заявил, что у него нет представления, кто может возглавить Иран после убийства бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. «Все, кто хочет быть лидером, в итоге погибают», — пояснил президент США. Позднее Совет экспертов Ирана избрал сына Хаменеи Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила во время общения с представителями прессы, что в ходе операции против Ирана были убиты 49 высокопоставленных руководителей Ирана. Она также добавила, что американская разведка следит за преемниками убитого Хаменеи.

Трамп сообщил о начале военной операции против Ирана 28 февраля 2026 года. США и Израиль нанесли совместные массированные ракетные атаки по иранской территории.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о содержании прошедших в начале года переговоров с Ираном. Как писало издание Times of Israel, иранские переговорщики прямо угрожали США созданием ядерного оружия.

